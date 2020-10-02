Полиция взялась расследовать заявление Лероса о "покушении" Тищенко-Комарницкого

Полиция открыла производство о возможном покушении на исключенного из фракции "Слуга народа" нардепа Гео Лерос со стороны депутатов Николая Тищенко и Дениса Комарницкого.

Журналист Тарас Березовец опубликовал в своем Telegram-канале выписку из Единого реестра досудебных расследований о регистрации в полиции производства об угрозах в адрес Лероса со стороны нардепов. Там говорится, что его зарегистрировали на основе изложенной в сети 30 сентября информации.

Ранее 2 октября нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура обратился в НАБУ и Нацполицию с требованием открыть уголовное производство после соответствующих заявлений Лероса.

"Подал обращения в НАБУ и Нацполицию с требованием отреагировать на заявления и сообщения в соцсетях Гео Лероса, внести запись в ЕРДР и безотлагательно начать досудебное расследование. Надо создавать новую правовую культуру среди политиков, чтобы любое озвученное голословное обвинение подкреплялось заявлением в правоохранительные органы", – написал Качура.

30 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" Гео Лерос назвал Качуру на своей странице в Facebook "чмом, который набрал 3 голоса от своих же коллег на праймериз" по выдвижению на выборы мэра Киева.

Лерос написал, что Качура не имеет морального права говорить от имени своей фракции.

"Он может говорить только от имени говяжьей головы – Ермака (главы ОП Андрея Ермака – ред.), который ему платит 7 штук в конверте, (5 как нардеп СН, 2 как заместитель комитета)", – говорится в посте Лероса.

Он также пообещал "говорить фактами" с коррупционерами, которые захотят вступить с ним в публичную дискуссию.

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