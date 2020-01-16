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16 января • обновлено в 15:48
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"Политический склероз": как Тимошенко подставляется с критикой новой власти

1.6т
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Главная оппозиционерка страны – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – довольно часто демонстрирует способность кардинально менять свою позицию по главным политическим вопросам в зависимости от того, по какую сторону баррикад она находится.

В последнее время Тимошенко выступает с резкой критикой законопроекта о рынке земли, и особо негодует из-за высоких премий министрам и топ-менеджерам национальных компаний. Но народный депутат совсем забыла, как, будучи премьер-министром, сама предлагала раздавать землю кому попало и в неограниченном количестве, и сама же одобряла многомиллионные выплаты тогдашнему главе НАК "Нафтогаз Украина".

Освежить память украинских граждан решил журналист Сергей Лещенко в своей программе "Чесная политика". Подробнее – в OBOZREVATEL .

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Открытие рынка земли

Данный законопроект сейчас является одним из самых спорных документов, рассматриваемых Верховной Радой. С одной стороны, депутаты и чиновники объясняют народу, что это необходимо для экономики нашей страны, с другой – активисты ходят с регулярными протестами под здание парламента, выступая против.

Среди самой же власти тоже не все согласны с тем, что открытие рынка земли есть хорошо для простых людей. Глава парламентской фракции Юлия Тимошенко уже давно беспощадно критикует проект закона со всевозможных медийных площадок.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

РБК

Так, депутат настаивает на том, что в случае принятия законопроекта украинская земля перейдет во владение пяти-шести корпораций, которые оставят Украину без плодородных земель, доведут народ до голода и разрушат экономику государства.

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Кроме того, ссылаясь на положения Конституции о том, что земля и ее недра принадлежат народу Украины, Тимошенко подала представление в Конституционный суд, чтобы проверить закон о запуске рынка земли на соответствие Конституции.

И вроде бы нашелся народный депутат, который борется за права простых граждан, вот только Юлия Владимировна забыла (а может и нет), что еще в 2008 году, находясь в кресле премьер-министра, она сама же была инициатором проекта закона о рынке земли. И самым интересным здесь является тот факт, что в положениях старого документа были прописаны нормы, против которых сейчас так рьяно выступает лидер "Батькивщины".

Проект закона о рынке земли, 2008 год

Проект закона о рынке земли, 2008 год

coolyanews.info

"По закону Тимошенко образца 2008 года, покупать государственные сельхозземли могли граждане и юридические лица Украины. И при этом не было никаких ограничений на владельцев этих юридических лиц. То есть, владельцами фирм, которые покупали бы землю по закону Тимошенко, могли быть иностранцы. На покупателей частной земли в старом законопроекте не было никаких ограничений", – рассказывает Сергей Лещенко.

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Помимо покупки земли иностранцами, Тимошенко также беспокоится о максимальном размере земли, которую могут себе позволить покупатели взять в один руки. Но и здесь народный депутат идет вразрез своим собственным идеям.

"Согласно ее же закона 2008 года, максимально предельный размер земли для покупки вообще не определялся, он должен был быть прописан Кабинетом министров. То есть, не устанавливалось никаких законодательных ограничений на концентрацию земли в одних руках. Размер земли правительство могло устанавливать по своему усмотрению", – напомнил Лещенко.

Как видим, сегодня Тимошенко яро критикует предложения новой власти, называя их пагубными для простого народа и для государства в целом, хотя сама же 11 лет продвигала идеи, которые несли гораздо большую угрозу для Украины.

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Многомиллионные премии

Еще одна тема для Юлии Владимировны, на которой можно отлично пиариться, заодно втаптывая в грязь "слуг народа".

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

РБК

Действительно, на днях украинцев остро возмутили опубликованные данные по зарплатам и премиям для министров и топ-менеджеров нацкомпаний. Так, например, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил за декабрь аж 222,6 тыс. гривень. И это при том, что должностной оклад министра составил всего 12 952 гривны. Зато премий чиновнику выдали почти на 150 тыс. гривень, плюс 44 тыс. гривень отпускных, плюс за интенсивность труда и прочее.

А вот министр юстиции Денис Малюська, при зарплате в 16 тыс. гривень, насчитал себе премий в 11,9 раз больше оклада, и получил 226 тыс. гривень.

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Но всех переплюнуло руководство НАК "Нафтогаз Украины", им положено выплатить около 29 млн долларов, или 700 млн гривен. Премия в размере 1% от 2,9 млрд долларов, которые российский "Газпром" выплатил по решению Стокгольмского арбитража, топ-чиновникам положена по заключенному с ними контракту. На скольких человек будет разделена столь значительная сумма, не раскрывается.

Естественно, такая информация не прошла мимо Тимошенко и стала одним из любимых поводов для критики действующей власти.

Но мы вновь возвращаемся к временам премьерства Юлии Владимировны, когда глава Кабмина сама одобрила тогдашнему руководителю "Нафтогаза" Олегу Дубине премию в размере 1% процента от чистой прибыли, полученной компанией по итогам 2009 года.

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"По документам размер должностного оклада Дубины составил скромных 13 500 гривень, что по тогдашнему курсу составляло 1500 долларов. ...В итоге, по результатам работы в 2009 году "Нафтогаз" должен был ему заплатить почти 23 млн гривень, а по тем временам, это почти 3 млн долларов. И это при том, что Дубина подписал кабальный газовый контракт Тимошенко, который потом пришлось оспаривать в судах команде Коболева и Витренко в "Нафтогазе", – напомнил Лещенко.

Таким образом получается, что Кабмин Тимошенко ничем не лучше Кабмина "нового образца", и прежде чем критиковать будь это прошлую или нынешнюю власть, народному депутату стоит вспоминать и о своих "интересных" решениях.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
законопроект Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины
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