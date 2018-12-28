Украинский избиратель ждет новые лица так, будто за ними не будут стоять старые. Но проблема в том, что отечественный политический рынок – это рынок продавца, а не покупателя. Если мы чего-то хотим – это вовсе не означает, что мы это получим.
Любая политическая карьера строится на трех китах. Чтобы пробиться к избирателю со своими идеями, политику нужны три ресурса: организационный, финансовый и медийный. Проще говоря – деньги, команда и СМИ, пишет Павел казарин для "Крым.Реалии".
Допустим, вам удалось сколотить крепкую команду. Допустим, что ваши единомышленники готовы работать в ней на безоплатной основе – из волонтерских побуждений. Допустим, вы заручились поддержкой в регионах и сформировали ячейки в ключевых областях. Но это лишь верхушка айсберга. Условие обязательное, но недостаточное.
Потому что следом вы упираетесь в проблему второго ресурса – финансового. Без денег ваша кампания умрет, не начавшись. Поквартирный обход домов может сработать, если вы претендуете на кресло в сельсовете или штурмуете должность главы поселка. Но на общенациональном уровне вам нужны будут сотни рук. А у рук есть рты. Агитаторы, наружка, штабная социология – если вы думаете, что кампания стоит дешево, то это заблуждение будет стоить вам дорого.
И даже если вы выиграли в лотерею и теперь ваши партийные палатки стоят на улицах городов – вы упираетесь в проблему третьего ресурса: информационного. Потому что для 70% украинских обывателей главный источник информации – это телевизор. Вдобавок, аудитория ТВ – самые дисциплинированные избиратели. А доступ к шести крупнейшим каналам страны сосредоточен в руках четырех финансово-промышленных групп.
Чтобы добиться лояльности этих каналов, вам придется договариваться. С Коломойским. Или Пинчуком. Или Ахметовым. Или Фирташем. Можно договориться с владельцами каналов поменьше, но, во-первых, доля и рейтинг этих площадок несравненно меньше. А, во-вторых, владеют ими все равно люди с политическими и бизнесовыми интересами.
В итоге, любое "новое политическое лицо" изначально стоит перед дилеммой. Оно может быть кристально честным, незапятнанным, не идущим на компромиссы. У него может быть отличная команда и план реформ. Но для того, чтобы получить деньги и медиаресурс на кампанию – ему придется облокотиться на одну из финансово-промышленных групп. Которая, в свою очередь, проинвестирует в него в ожидании дивидендов. И эти долги вашим новым кумирам в случае успеха придется отдавать.
Электоральный спрос на "новые имена" – это хорошо, но недостаточно. Тот, кто может удовлетворить этот спрос, ни на какой успех априори не обречен. Потому что о его "предложении" должен сперва узнать потенциальный покупатель. А это требует суровых инвестиций. Ради которых непременно придется идти на компромиссы.
В этом и состоит главная проблема. Украинский обыватель не содержит политические партии – в той же мере, в которой не платит за контент. Поэтому искать деньги политикам и СМИ приходится в других местах.
А потому мы раз за разом оказываемся в ситуации, когда спрос на "новые лица" вовсе не открывает этим новым лицам дорогу в политику. И если вам хочется бросать в воздух чепчики по поводу свежего неожиданного кумира – то стоит спросить себя о том, на чьих именно плечах этот новый кумир стоит.
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