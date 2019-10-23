Полиграф в Раде: известный журналист остро ответил на идею Зеленского

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского проверить на полиграфе нардепов фракции "Слуга народа".

На своей странице в Facebook он отметил, что позиция президента не отвечает реальной ситуации. Бутусов пояснил, какие должны быть действия в данной ситуации.

"Детектор лжи не является основанием для открытия уголовного дела, и не может служить доказательством в суде. Качество исследования детектора лжи критически зависит от качества работы и объективности оператора-психолога. Чтобы исследование было независимым, в таком случае надо объявить тендер, иначе к результатам исследования не будет доверия", – пояснил он.

Бутусов отметил, что Зеленский должен объявить законопроект 2047-д об отмене поборов неотложным (так называемых площадок нардепа Антона Яценко – Ред.) и внести от своего имени в парламент.

"Верховная Рада включает "турборежим" и за один день выносит на голосование закон, из-за отклонения которого возникли подозрения в коррупции. По числу тех, кто проголосовал, сразу станет ясно, кто к чему причастен, и обсуждение произойдет в зале. Вот в зале и будет настоящий детектор лжи", – сообщил эксперт.

По мнению Бутусова, правоохранительные органы обязаны немедленно включиться в расследование. Зеленский должен взять это расследование на личный контроль, и прокуроры должны регулярно сообщать о результатах.

Владимир Зеленский

"В случае возникновения сомнений в добропорядочности депутатов комитета, и при отсутствии реальных улик, единственной санкцией может быть разве что расформирование комитета и перетасовка депутатов по другим комитетам для обновления состава", – заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов налогового комитета пройти проверку на детекторе лжи.

При этом глава "Слуга народа" Давид Арахамия предложил всем членам ее фракции пройти проверку на полиграфе.

Ранее Дубинский заявил, что Офис президента хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.

При этом Дубинский узнал, что в политической силе заговорили о его исключении, и жестко ответил однопартийцам.

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