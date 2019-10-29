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29 октября • обновлено в 19:16
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Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
Журналист Все статьи автора

Полиграф? Принимаю предложение!

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Глава фракции "Слуга народа" предложил мне пройти полиграф в качестве реакции на публикацию "Страны" о том, что Зе-депутатам начали выплачивать зарплату в конвертах.

Принимаю предложение с некоторыми улучшениями.

Поскольку усилиями Арахамии и его коллег по фракции процедура прохождения полиграфа дискредитирована как цирковое шоу, предлагаю все-таки подойти к теме по-взрослому и провести процедуру в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства.

Детектор лжи для "слуг народа"

Детектор лжи для "слуг народа"

Главком

То есть. НАБУ открывает уголовное производство по факту публикации. Я вызываюсь как один из авторов статьи для дачи свидетельских показаний.

И в рамках этого производства я и прохожу (если детективы НАБУ сочтут это необходимым) полиграф.

Тогда в этом будет понятный смысл и толк для расследования.

Давайте. По-взрослому, без этих хи-хи-ха-ха. В любое удобное время после открытия уголовного производства.

Арахамия сказал, что других комментариев по сути фракции не будет и подсчитал количество наших новостей по интересующей на теме - восемь.

Ну что ж. Утроимся.

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Автор
Светлана Крюкова Светлана Крюкова
Персоны
Светлана Крюкова Давид Арахамия
Теги
Партия Слуга народа полиграф детектор лжи Национальное антикоррупционное бюро Украины
Источник
Источник: ФБ Светланы Крюковой
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