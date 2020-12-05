Поклонская: в Крыму нет пресной воды, в кранах течет грязная и вонючая
Бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове.
Как написала она в Telegram, в Крыму не осталось пресной воды.
"В кранах течет грязная, ржавая и вонючая вода, из-за которой люди начинают массово болеть кишечными и кожными заболеваниями", – отметила Поклонская.
Она рассказала, что обращается на протяжении нескольких месяцев в ООН, но пока безрезультатно.
"Более двух миллионов человек, проживающих на территории Юго-Восточной Европы (а не на дальних планетах – Марсе или Юпитере), находятся на грани гуманитарной катастрофы. В своих обращениях прошу уполномоченных лиц: помогите прекратить это безобразие", – подчеркнула нелегитимный депутат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
одно из главных водохранилищ оккупированного Крыма – Аянское – практически пересохло.
И.о. заместителя директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк заявил, что из-за угрозы теплой зимы и полного опустошения водных стоков проблема с питьевой водой вскоре охватит весь Крым и вряд ли осенние дожди смогут ее решить.
По словам представителя президента в Крыму Антона Кориневич, в оккупированном Крыму проблема с водой произошла из-за неправильных действий России, которая перекидывала ресурсы для нужд военных.
Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.