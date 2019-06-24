"Покажет свою импотентность!" Гриценко призвал Зеленского к демаршу в ПАСЕ

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко призвал украинского президента "показать зубы" ПАСЕ в связи с ситуацией вокруг России.

В эфире телеканала ICTV политик указал, что лидерам ЕС Германии и Франции, как и другим европейским партнерам, следовало бы показать свою четкую позицию к агрессии Кремля в отношении Украины.

"Если произойдет то, чего мы опасаемся (возвращение РФ в ПАСЕ – ред.), то сама Ассамблея покажет свою импотентность с точки зрения соблюдения хотя бы каких-то принципов. Все понимают, что Путин, прет силой, его можно сдержать только силой", - сказал Гриценко.

"Сама Ассамблея просто опустит себя. Надо или не надо выходить? Какой-то демарш точно нужен. Президент - ключевая фигура во внешней политике, поэтому надо взвесить этот демарш и амплитуду с необходимостью в удерживании санкционной коалиции, с необходимостью решения экономических проблем... И потом принять решение. Но отрицательный удар по этой организации точно будет и нам важно сохранить ценностную планку", - отметил он.

Анатолий Гриценко скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и поспособствовать возвращению России.

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