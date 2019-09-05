"Показать "гражданскую" войну": Геращенко приоткрыла планы Путина на освобожденного Цемаха

Президент России Владимир Путин отстаивал освобождение фигуранта дела о катастрофе рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха, чтобы с его помощью показать, что в Украине якобы идет "гражданская" война.

Такое мнение в эфире программы "Право на владу" в четверг, 5 сентября, высказала народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Действительно, была тяжелая операция. Наши герои вывезли этого человека, этого черта, который причастен к убийству 290 человек. Важен следующий момент. Россия постоянно навязывает нам и всему миру мысль, что в Украине якобы "гражданская" война. И сейчас в этой истории четко покажут, что "Буком" запустил какой-то там представитель "Л/ДНР", а не России", – отметила она.

Геращенко сказала, зачем Путину Цемах Скриншот из видео

"Мы должны понимать, что подобные риски существуют. Очевидно, поэтому Путин и идет на такие вещи", – резюмировала нардеп.

Геращенко приоткрыла планы Путина на Цемаха

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