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6 сентября • обновлено в 01:49
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"Показать "гражданскую" войну": Геращенко приоткрыла планы Путина на освобожденного Цемаха

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Президент России Владимир Путин отстаивал освобождение фигуранта дела о катастрофе рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха, чтобы с его помощью показать, что в Украине якобы идет "гражданская" война.

Такое мнение в эфире программы "Право на владу" в четверг, 5 сентября, высказала народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Действительно, была тяжелая операция. Наши герои вывезли этого человека, этого черта, который причастен к убийству 290 человек. Важен следующий момент. Россия постоянно навязывает нам и всему миру мысль, что в Украине якобы "гражданская" война. И сейчас в этой истории четко покажут, что "Буком" запустил какой-то там представитель "Л/ДНР", а не России", – отметила она.

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Геращенко сказала, зачем Путину Цемах

Геращенко сказала, зачем Путину Цемах

Скриншот из видео

"Мы должны понимать, что подобные риски существуют. Очевидно, поэтому Путин и идет на такие вещи", – резюмировала нардеп.

Геращенко приоткрыла планы Путина на Цемаха

Геращенко приоткрыла планы Путина на Цемаха

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Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Цемах Ирина Геращенко Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Боинг МН17
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Темнейший лично ей свои планы открыл. Что бы она озвучила.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
этот мопс порошенки,надеюсь получит своё
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Херащенко дура полная
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