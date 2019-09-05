"Показать "гражданскую" войну": Геращенко приоткрыла планы Путина на освобожденного Цемаха

Президент России Владимир Путин отстаивал освобождение фигуранта дела о катастрофе рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха, чтобы с его помощью показать, что в Украине якобы идет "гражданская" война.
Такое мнение в эфире программы "Право на владу" в четверг, 5 сентября, высказала народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
"Действительно, была тяжелая операция. Наши герои вывезли этого человека, этого черта, который причастен к убийству 290 человек. Важен следующий момент. Россия постоянно навязывает нам и всему миру мысль, что в Украине якобы "гражданская" война. И сейчас в этой истории четко покажут, что "Буком" запустил какой-то там представитель "Л/ДНР", а не России", – отметила она.
Геращенко сказала, зачем Путину Цемах
Скриншот из видео
"Мы должны понимать, что подобные риски существуют. Очевидно, поэтому Путин и идет на такие вещи", – резюмировала нардеп.
Геращенко приоткрыла планы Путина на Цемаха
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин потребовал выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
5 сентября апелляционный суд Киева принял решение выпустить Цемаха из-под стражи. При этом росСМИ заявили, что Цемах якобы включен в список на обмен между РФ и Украиной.
Украинцы в сети бурно отреагировали на освобождение Цемаха. В частности, журналист Виталий Портников заявил, что после данного решения репутация Украины будет втоптана в грязь.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.