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11 марта • обновлено в 17:45
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Пока Медведчук на свободе, Запад не поможет Украине – Пионтковский

1.6т
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Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что пока председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук не сядет в тюрьму, Запад не будет помогать Украине в борьбе с Россией.

Такое мнение он выразил в интервью изданию "Гордон". По словам политолога, России выгодна стрельба на востоке Украины и гибель украинских военнослужащих.

Пионтковский заявил, что Запад не поможет Украине, пока Медведчук на свободе

Пионтковский заявил, что Запад не поможет Украине, пока Медведчук на свободе

"Путинский гауляйтер Украины Медведчук прямо говорил, что никакого мира не будет. Перестрелки на границе продолжатся, пока украинские власти не примут Минские соглашения в интерпретации Москвы – воссоединение с ОРДЛО и капитуляция Украины", – отметил Пионтковский.

Политолог также считает президента Украины Владимира Зеленского наивным человеком, раз он верил в то, что для мира достаточно просто перестать стрелять.

"Этого недостаточно, потому что та сторона стрелять не перестает. Для России стрельба и гибель украинских военнослужащих – это способ давить и шантажировать руководство Украины, чтобы оно согласилось на капитулянтские соглашения", – подчеркнул Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Виктор Медведчук 10 марта отправился в Кремль на встречу с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. До этого он встретился с депутатами Госдумы РФ и "попросил о помощи в содействии миру в Украине".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин Андрей Пионтковский
Место
Россия
Тег
Россия - страна-агрессор
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Интерпретация Москвы - это формула Штайнмаера, поддержанная всеми гарантами Минского перемирия. Х...хлы, не много ли на себя берёте, когда посылаете ваших кормильцев: ЕС и РФ?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Oтпрaвкa гaуляйтерa к бузене и мoтoрыле - сaмoе гумaннoе и прaвильнoе решение!
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