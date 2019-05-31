"Так Россия работает": скандальному заявлению брата советника Зеленского предсказали опасное продолжение

Заявление Бориса Шефира, руководителя студии "Квартал 95" и брата первого помощника президента Владимира Зеленского, о необходимости отменить закон о языке – это тестирование реакции общества. Вслед за ним может пойти волна дискредитации закона.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV народный депутат Украины Елена Сотник из фракции "Объединение "Самопоміч", комментируя скандальное интервью Шефира.

"Возможно, со стороны определенных людей это просто тестирование реакции общества. Но я искренне рада, что Администрация президента четко высказала свою позицию и открестилась от этих месседжей", – отметила Сотник.

Депутат спрогнозировала, что попытки дискредитировать закон о языке не прекратятся.

"Волна и попытка изменений будет. К определенному откату назад. Я этого четко ожидаю. Уверена, что регионалы или бывшие регионалы в новом парламенте либо внесут поправки в этот закон, либо будут настаивать на его отмене", – предположила она.

Одним из вероятных сценариев Сотник считает умышленное провоцирование конфликтов на языковой почве.

"Так Россия работает. Например, в сфере услуг человек имеет право требовать, чтобы с ним разговаривали на украинском языке. В восточных или южных регионах, том же Николаеве или Херсоне, кто-то сможет специально провоцировать конфликт, записывать его на видео и распространять в социальных сетях. В обществе будут создавать мифы и пытаться дискредитировать (закон о языке. – Ред.)", – рассказала нардеп.

Сотник заявила, что не верит в отмену закона.

"Думаю, все-таки в обществе есть четкое понимание того, что этот закон должен был появиться еще как минимум 23 года назад. И что этот закон – имплементация конституционной нормы", – подчеркнула она.

Впрочем, по ее мнению, в корректировке некоторых норм "нет ничего плохого". Так, политик расценивает как "спорный момент" новые правила правописания.

"Люди должны привыкнуть к новому законодательству. А потом уже делать какие-то практические, я бы даже сказала, сложные вещи. Лингвистам непросто разобраться с этой историей. А нам? Думаю, мы еще лет 10 будем изучать эти новые правила правописания", – пояснила депутат свою позицию.

Новый закон регулирует использование украинского языка informator.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в опубликованном 30 мая интервью Борис Шефир заявил, что президент России Владимир Путин "не маньяк или псих", а умный человек, просто с имперскими амбициями. Но с ним можно попытаться договориться.

"Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", – сказал Шефир.

Общественный резонанс заявление вызывало, в частности, из-за близости Шефира к президенту Владимиру Зеленскому. Он является совладельцем и руководителем студии "Квартал 95", а его брат Сергей Шефир был назначен на должность первого помощника главы государства.

В пресс-службе Администрации президента оперативно отреагировали на запрос журналистов и заверили, что это "исключительно собственное мнение" Бориса Шефира и оно не совпадает с позицией Зеленского и команды АП.

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