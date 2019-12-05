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5 декабря • обновлено в 14:49
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"Похоже на пранкеров": в Украине раскрыли обман Скабеевой со "звонком Зеленскому"

2.4т
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Российская пропагандистка Ольга Скабеева, которая в прямом эфире показала якобы личный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседовала с пранкером.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, шансов напрямую дозвониться до главы украинского государства у Скабеевой практически не было.

"Я очень мало верю в то, что это реальный разговор состоялся. Я знаю, как происходит коммуникация президента Украины с внешним миром. Поверьте, так, чтобы работники телеканала напрямую дозвонились до президента – это практически невозможно. Если разговор идет через коммуникатор, то сначала трубку берут секретари, выясняют, кто именно и по какому вопросу звонит. Если речь о мобильной связи, то в большинстве случаев трубка находится не в руках президента непосредственно, а в руках его помощников", – рассказал экс-чиновник.

"Когда в студии говорят – сейчас мы поговорим с президентом Украины, это очень похоже на розыгрыш. Какова была цель этого розыгрыша – не знаю, пранкеров хватает, голос у президента Зеленского достаточно характерный, его скопировать и подделать не нужно большого мастерства", – отметил он.

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Тука не исключил, что данный сюжет был направлен на дискредитацию Зеленского в глазах россиян и украинцев, смотрящих российские телеканалы.

"Я видел много видеосюжетов с разных каналов, в том числе российских, украинских. Недавно я видел видеосюжеты с оккупированной части Донбасса. Я не могу сказать, что это объективные сюжеты, потому что скорее всего ответы людей были специально подобраны. Но они подбираются таким образом, что практически все вокруг люди презирают Зеленского именно как президента и продолжают его дальше воспринимать исключительно как комического актера", – рассказал бывший замминистра.

Он выразил убеждение, что Зеленский не должен обращать внимания на данный сюжет, но пресс-служба президента должна отреагировать и "сделать какое-то заявление".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отказал в аккредитации на свой пресс-марафон Ольге Скабеевой и резко высказался о росСМИ. Ранее российские пропагандисты пытались поговорить с Зеленским во время его отдыха в Турции, прикидываясь гостями отеля.

Отметим также, что пятый президент Украины Петр Порошенко становился жертвой телефонного розыгрыша. Российские пранкеры в 2016 году позвонили Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и обсудили с ним отношения Киева и Москвы.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV российская пропаганда Фейки российских СМИ
Персоны
Владимир Зеленский Ольга Скабеева Георгий Тука
Место
Украина
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hunt andres
hunt andres
Высказать мнение и раскрыть обман - суть две разные вещи. Не находите?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
hunt andres, им пох! Это слишком сложно для них.
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