ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Похлопал по плечу!" Появились первые подробности встречи Путина и Трампа на G20

16.8тЧитать материал на украинском

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин коротко побеседовали перед началом саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

Американский лидер похлопал российского коллегу по плечу, пишет "Говорит Москва" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Дональд Трамп и Владимир Путин вместе пришли на церемонию фотографирования участников.

Они успели обменяться пару фраз, после чего разошлись по местам.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Новости
"Украина против России": раскрыта главная цель Трампа на встрече с Путиным

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никаких предметных разговоров не было.

"Во время краткого общения перед фотографированием на G20 не обсуждали никаких вопросов, лишь поприветствовали друг друга", – цитирует Пескова РИА "Новости".

В 8:00 лидеры провели открытую встречу с журналистами, после чего отправились на закрытые переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп прилетел в Осаку утром 27 июня. Он заявил журналистам, что нацелен на "хороший разговор" с Путиным.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Саммит G20 в Японии" на OBOZREVATEL.

Тема
Саммит G20 в Японии
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
ЯпонияОсака
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
55
20
Смешно
13
Интересно
4
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жильцов Анатолий
Жильцов Анатолий
США нацелены на отношения с РФ... Они инициаторы возвращения России в ПАСЕ... 30 млн€ годового взноса - это 15% бюджета организации... Дразнить медведя не советовал ни Рузвельт ни Черрчиль ни Бисмарк... Это было ожидаемо... Так же,как не приглашение Зеленского... Быть в хоромах царских,ходить с ним в один нужник - не значит быть царем....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Slawa Slawa
Slawa Slawa
Вовка Хейло! Трамп сказал
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Ничего нового - опять похлопал по плечу неудачника. Вливание будет делать позже...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Кунецкая Раїса, ты даже не представляешь как убого смотрится твой комментарий, это же дно.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Serov Oleg
Serov Oleg
Кунецкая Раїса, райка,не протрезвела еще?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / мнения

ads pixel