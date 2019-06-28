"Похлопал по плечу!" Появились первые подробности встречи Путина и Трампа на G20

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин коротко побеседовали перед началом саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).
Американский лидер похлопал российского коллегу по плечу, пишет "Говорит Москва" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Дональд Трамп и Владимир Путин вместе пришли на церемонию фотографирования участников.
Они успели обменяться пару фраз, после чего разошлись по местам.
Дональд Трамп и Владимир Путин
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никаких предметных разговоров не было.
"Во время краткого общения перед фотографированием на G20 не обсуждали никаких вопросов, лишь поприветствовали друг друга", – цитирует Пескова РИА "Новости".
В 8:00 лидеры провели открытую встречу с журналистами, после чего отправились на закрытые переговоры.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп прилетел в Осаку утром 27 июня. Он заявил журналистам, что нацелен на "хороший разговор" с Путиным.
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