"Похлопал по плечу!" Появились первые подробности встречи Путина и Трампа на G20

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин коротко побеседовали перед началом саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

Американский лидер похлопал российского коллегу по плечу, пишет "Говорит Москва" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Дональд Трамп и Владимир Путин вместе пришли на церемонию фотографирования участников.

Они успели обменяться пару фраз, после чего разошлись по местам.

Дональд Трамп и Владимир Путин

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никаких предметных разговоров не было.

"Во время краткого общения перед фотографированием на G20 не обсуждали никаких вопросов, лишь поприветствовали друг друга", – цитирует Пескова РИА "Новости".

В 8:00 лидеры провели открытую встречу с журналистами, после чего отправились на закрытые переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп прилетел в Осаку утром 27 июня. Он заявил журналистам, что нацелен на "хороший разговор" с Путиным.

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