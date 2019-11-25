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25 ноября • обновлено в 14:51
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Подозревают в госизмене: сканальний экс-замминистра экономики вышел под залог

1.7т
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Экс-заместитель министра экономики Юрий Бровченко, которого подозревают в государственной измене, вышел из СИЗО после внесения уменьшенного в 6 раз залога.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Стретович, передает "Украинская правда".

"Залог внесли. Залог был уменьшен решением Киевского апелляционного суда от 11 ноября с 3,4 миллиона гривен до 576,3 тысяч гривен", - сказал Стретович.

Юрий Бровченко

Юрий Бровченко

radiosvoboda.org

По его словам, фактически Бровченко вышел из СИЗО 20 ноября. Он добавил, что залог вносили родственники экс-заместителя министра.

Как писал OBOZREVATEL, экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко задержала СБУ 22 октября, в аэропорту "Борисполь". Его подозревают в работе на спец-службы России.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Юрий Бровченко
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