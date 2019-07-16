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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Подкупал избирателей: в полиции открыли два дела против кандидата в нардепы по 216 округу Павлика

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В полиции открыли два дела о подкупе избирателей кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по 216 округу в городе Киев, действующим депутатом Киевсовета Виталием Павликом.

Об этом сообщил Виталий Козлов, доверенное лицо кандидата в народные депутаты по 216 округу Андрея Юсова. Он отметил, что в Нацполиции начали производство по двум фактам нарушения избирательного законодательства, а именно подкупа избирателей Павликом.

По словам Козлова, одно досудебное уголовное производство касается осуществления подкупа избирателей – сведения о нем внесли в Реестр досудебных расследований на основании заявления Андрея Юсова.

Виталий Павлик

Виталий Павлик

Archive.today

Второе дело, как сообщили в Нацполиции, открыли "по факту одного из нарушений, на основании информации из интернета", добавил Козлов. Он подчеркнул, что эти дела объединят в одно.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Юсов
Место
Украина
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