Под Киевом заметили грубое нарушение на выборах: что известно

Во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 94 округе, что на Киевщине, заметили грубое нарушение.

Председатель Независимого медиа-профсоюза Игорь Чайка сообщил в СМИ, что члены окружной комиссии без ведома представителей одной из политических партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий. Об этом написал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook (обо всех нарушениях читайте здесь).

По его словам, правоохранители начали устанавливать все обстоятельства по факту препятствования избирательному праву в округе.

94 округ Facebook Андрея Небытов

Так, полиция открыла уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Бахмут Донецкой области (624-я участково-избирательная комиссия) было зафиксировано первую попытку фальсификации результатов внеочередных выборов в Верховную Раду 2019.

Потом оказалось, что в Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень без предъявления паспорта.

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