В Киевской области народный депутат от фракции "Батьківщина" VI созыва Юрий Прокопчук подрался с охранником ЖК "Аметист", пытаясь самостоятельно поднять шлагбаум.

Инцидент произошел поздним вечером 14 января в селе Петропавловская Борщаговка, рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе отдела коммуникации Главного управления полиции в Киевской области.

Бывший нардеп приехал ко входу, но поскольку был без ключей, попытался поднять шлагбаум самостоятельно. На фоне этого произошла стычка с охранником из агентства Prime Security. В Telegram-канале "Киев Оперативный" опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен инцидент (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Нардеп от "Батьківщини" VI созыва Юрий Прокопчук попал в скандал Коллаж

Сначала Прокопчук подошел к шлагбауму и некоторое время что-то говорил охраннику, после поднял шлагбаум и зашел в сторожку – оттуда они выбежали уже вдвоем. По информации полиции, обе стороны – как экс-нардеп, так и охранник - написали заявления в полицию. Сейчас открыто два производства по статье 125 Уголовного Кодекса Украины – умышленное нанесение легких телесных повреждений.

К слову, на видео опубликован инцидент и за 2018 год – тогда Прокопчук в том же ЖК сломал шлагбаум.

Юрий Прокопчук

Ночью Юрий Прокопчук перенес операцию, во время которой врачи наложили швы на его раны. Сам же нардеп написал заявление в полицию. На сайте "Информатор" опубликован уже удаленный пост Прокопчука, где тот заявляет, что его к тому же ограбили, а сама охранная фирма – это "крымско-донецкие переселенцы, которые легализировались в охранные структуры". Тому же изданию он заявил, что намерен дать пресс-конференцию, где собирается рассказать о деятельности незаконных бандформирований, которые якобы скрываются под видом охранных фирм.

Скриншот удаленного поста Прокопчука

Отметим, что Юрий Прокопчук был народным депутатом с 23 ноября 2007 года по 12 декабря 2012 года.

Напомним, что в Нововолынске Волынской области жестоко избили депутата городского совета. Во время конфликта неизвестный побил его металлическим прутом – депутата доставили в больницу,

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