Почти половина украинцев не одобряет работу Зеленского – опрос

65% опрошенных считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении.

47% граждан Украины не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского.

Как говорится в результатах социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг", 42% одобряют работу Зеленского, еще 10% не определились с ответом.

При этом действия Верховной Рады Украины не одобряют 73% украинцев, одобряют – 16%, не определились – 11%.

Деятельность Кабинета министров не устраивает 59% опрошенных, устраивает – 17%, не ответили – 24%.

Кроме того, 65% украинцев считают, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении. 23% – в правильном, 12% – не определились.

http://ratinggroup.ua

http://ratinggroup.ua

Опрос проведен группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института с 30 по 31 июля. Исследование проводилось по случайной выборке, включавшей 2472 граждан Украины. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным социологического исследования Центра Разумкова, Зеленскому не доверяют 49% украинцев, а доверие высказали 44,4% граждан.

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