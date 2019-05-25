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Победа Украины в трибунале ООН: Портников заявил о "провале" освобождения моряков

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Победа Украины в Международном трибунале ООН по морскому праву важная, но символическая, и не приведет к освобождению Россией украинских моряков и возвращению кораблей.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал журналист и публицист Виталий Портников. Он напомнил о том, что РФ еще до начала рассмотрения украинского иска подчеркивала, что режим судоходства в Керченском проливе находится вне компетенции Международного трибунала. Та же позиция заявлена в МИД России.

"Россия еще в 2014 году встала на путь полного игнорирования устоев международного права. Это сознательная политика президента Владимира Путина, который хочет добиться пересмотра самих основ существующего международного права и договориться об этом с Западом", – написал журналист.

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Виталий Портников

Виталий Портников

Facebook Виталия Портникова

По его мнению, рассчитывать в такой ситуации можно "только на крах существующего в Кремле режима, на готовность украинцев – от президента до рядовых граждан – к борьбе с этим режимом".

В связи с этим Портников заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего прорыв в освобождении пленных моряков первым вероятным сигналом о готовности РФ прекратить войну, не имеют смысла.

"Зеленскому предстоит быть главой воюющей страны, которая будет находиться в постоянном конфликте с соседом. И цель этого соседа – уничтожение Украинского государства – не изменится, пока не изменится сама Россия. Или пока Украина не станет достаточно сильной и готовой дать отпор агрессору и освободить свои территории", – подытожил публицист.

Победа Украины в трибунале ООН: Портников заявил о "провале" освобождения моряков

Скриншот

Победа Украины в трибунале ООН: Портников заявил о "провале" освобождения моряков

Скриншот

Победа Украины в трибунале ООН: Портников заявил о "провале" освобождения моряков

Скриншот

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Адвокат пленных Николай Полозов сообщил, что игнорирование решения может повлечь дополнительный экономический удар по РФ.

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персоны
Виталий ПортниковВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
РоссияКерченский проливпленные морякиООН
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