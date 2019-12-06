"Победа будет на нашей стороне!" Зеленский обратился к ВСУ с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в зону ООС в День Вооруженных сил Украины.

Он обратился к защитникам страны с поздравительным словом, отметив, что очень хотел встретиться с воинами, которые мужественно держат оборону. По словам Зеленского, он убедился в их высокой боевой готовности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уважаемые господа генералы, офицеры, сержанты и солдаты! С Днем Вооруженных сил Украины! Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете наш суверенитет и независимость", – сказал глава государства.

"Спасибо за свободу и героизм всем, кто носит гордое звание военнослужащего ВСУ. Пусть Бог всегда каждого из вас хранит, вы все нам нужны", – добавил он.

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Владимир Зеленский Скриншот видео

Обращаясь к воинам, президент подчеркнул, что армия Украины должна постоянно развиваться, укрепляться и стремиться к переходу на стандарты НАТО. Он также заверил, что даже после достижения мира армия будет одним из главных приоритетов государства.

"Хочу заверить, что после установления мира никто не забудет о боеспособности войска, потому что вы – залог нашей свободы и независимости", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины. В видеообращении он сказал, что каждый украинец в этот день благодарит защитников за мирные города.

Напомним, 5 декабря в сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита Зеленского на торжественные мероприятия в Минобороны и Генштаб.

С ним приехало два автобуса охраны, которая разоружила воинов ВСУ, стоящих на постах стратегических объектов.

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