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6 декабря • обновлено в 13:49
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"Победа будет на нашей стороне!" Зеленский обратился к ВСУ с Донбасса

4.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в зону ООС в День Вооруженных сил Украины.

Он обратился к защитникам страны с поздравительным словом, отметив, что очень хотел встретиться с воинами, которые мужественно держат оборону. По словам Зеленского, он убедился в их высокой боевой готовности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уважаемые господа генералы, офицеры, сержанты и солдаты! С Днем Вооруженных сил Украины! Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете наш суверенитет и независимость", – сказал глава государства.

"Спасибо за свободу и героизм всем, кто носит гордое звание военнослужащего ВСУ. Пусть Бог всегда каждого из вас хранит, вы все нам нужны", – добавил он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Обращаясь к воинам, президент подчеркнул, что армия Украины должна постоянно развиваться, укрепляться и стремиться к переходу на стандарты НАТО. Он также заверил, что даже после достижения мира армия будет одним из главных приоритетов государства.

"Хочу заверить, что после установления мира никто не забудет о боеспособности войска, потому что вы – залог нашей свободы и независимости", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины. В видеообращении он сказал, что каждый украинец в этот день благодарит защитников за мирные города.

  • Напомним, 5 декабря в сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита Зеленского на торжественные мероприятия в Минобороны и Генштаб.

  • С ним приехало два автобуса охраны, которая разоружила воинов ВСУ, стоящих на постах стратегических объектов.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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