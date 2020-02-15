По указу Зеленского: Сивохо заявил о новом плане мира с Донбассом

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.
Такое заявление он сделал перед началом съезда партии "Слуга народа" 15 февраля, передает "Укринформ". При этом детали Сивохо не уточнил.
"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", – отметил он.
Сергей Сивохо
polit.info
Вместе с тем член команды Сивохо Иван Толкачев уточнил, что платформа может быть представлена предварительно 19 февраля. По его словам, она якобы должна "объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы".
"Эта платформы создана в рамках выполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети разгорелся спор вокруг совместного визита Сергея Сивохо и бывшего члена фракции Партии регионов, депутата Верховной Рады VIII созыва от "Оппозиционного блока" Татьяны Бахтеевой на Донбасс.
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