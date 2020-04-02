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2 апреля • обновлено в 20:35
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"Пленки Ермака" не имеют отношения к реальности: Зеленский выступил с заявлением

18.8т
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Обнародованные пленки, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, не имеют отношения к реальности.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента Владимира Зеленского, обнародованного 2 апреля.

"Пленки Ермака" не имеют отношения к реальности": заявление Зеленского

"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежения", – сказано в заявлении.

Уточняется, что СБУ проводит допросы обоих сторон: брата главы ОП и народного депутата, который обнародовал пленки. НАБУ открыло уголовное производство по заявлению нардепа, а ГБР – по заявлению главы ОП.

"Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость – главное", – заверили в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от "Слуги народа" потребовали встречу с президентом Владимиром Зеленским из-за публикации скандальных пленок, где брат главы его Офиса Андрея Ермака Денис якобы требует взятки.

Напомним, что 1 апреля журналисты обнародовали новую порцию данных, которые им предоставил "слуга народа" Гео Лерос. На видеозаписях речь идет о том, что Денис Ермак якобы организовал кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта в Украине "ТИС" и его международных партнеров за деньги конкурентов.

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Читайте все новости по теме "Пленки Ермака" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Пленки Ермака
Персоны
Гео Лерос Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Мета скандалу покарати корупціонерів, а кінцевий бееіфіціар - народ.
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2
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Julius Evola
Julius Evola
зеленский красавчик! ермак красавчик! так гнуть чернь в такое время!
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2
2
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
лживый поц.
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5
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