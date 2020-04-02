"Пленки Ермака": Богдан оформляет договор на адвокатские услуги с Гео Леросом

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан оформляет договор на адвокатские услуги с народным депутатом от "Слуги Народа" Гео Леросом.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников. Лерос – это тот самый депутат, который опубликовал компромат на нынешнего главу ОП Андрея Ермака.

Судя из этой информации, можно предположить, что именно Богдан стоит за последними скандалами с "пленками Ермака"

Андрей Богдан и Агдрей Ермак

Напомним, в средине марта, Лерос стал одним из нескольких десятков нардепов президентской фракций, который выступил против создания консультативного совета с представителями ОРДЛО. Такая договоренность была достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В итоге, за критику близких к президенту Владимиру Зеленскому людей, украинский глава уволил нардепа с должности внештатного советника. Лерос выразил убеждение, что такое решение президент принял при содействии Ермака, и попросил присылать ему на почту информацию о главе Офиса президента.

В воскресенье, 29 марта, Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента. Нардеп утверждает, что компромат был прислан ему на почту.

Согласно информации на пленках, Денис Ермак якобы "продает" различные государственные должности, а также кресла в Киевской таможни и "Укрзалізниці", рассказывает, как в Верховной Раде продвигаются "нужные" законопроекты.

В свою очередь глава Офиса президента поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

1 апреля журналисты обнародовали новую порцию данных, которые им предоставил "слуга народа" Гео Лерос. На видеозаписях речь идет о том, что Денис Ермак якобы организовал кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта в Украине "ТИС" и его международных партнеров за деньги конкурентов.

Сам Денис Ермак признал, что это он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста. А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!