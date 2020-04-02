Главная Новости
3 апреля • обновлено в 01:07
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Пленки Ермака": Богдан оформляет договор на адвокатские услуги с Гео Леросом

3.6т
Читать материал на украинском

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан оформляет договор на адвокатские услуги с народным депутатом от "Слуги Народа" Гео Леросом.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников. Лерос – это тот самый депутат, который опубликовал компромат на нынешнего главу ОП Андрея Ермака.

Судя из этой информации, можно предположить, что именно Богдан стоит за последними скандалами с "пленками Ермака"

Андрей Богдан и Агдрей Ермак

Андрей Богдан и Агдрей Ермак

Напомним, в средине марта, Лерос стал одним из нескольких десятков нардепов президентской фракций, который выступил против создания консультативного совета с представителями ОРДЛО. Такая договоренность была достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В итоге, за критику близких к президенту Владимиру Зеленскому людей, украинский глава уволил нардепа с должности внештатного советника. Лерос выразил убеждение, что такое решение президент принял при содействии Ермака, и попросил присылать ему на почту информацию о главе Офиса президента.

В воскресенье, 29 марта, Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента. Нардеп утверждает, что компромат был прислан ему на почту.

Согласно информации на пленках, Денис Ермак якобы "продает" различные государственные должности, а также кресла в Киевской таможни и "Укрзалізниці", рассказывает, как в Верховной Раде продвигаются "нужные" законопроекты.

В свою очередь глава Офиса президента поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

1 апреля журналисты обнародовали новую порцию данных, которые им предоставил "слуга народа" Гео Лерос. На видеозаписях речь идет о том, что Денис Ермак якобы организовал кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта в Украине "ТИС" и его международных партнеров за деньги конкурентов.

Сам Денис Ермак признал, что это он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста. А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Эксклюзив Пленки Ермака
Персоны
Гео Лерос Андрей Ермак Андрей Богдан
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги