"Платил не я": Коломойский рассказал о своем "скромном" дне рождения

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который сейчас находится в Швейцарии, заявил, что не потратил на празднование своего дня рождения в Женеве ни копейки.

Как заявил он в интервью "Радио Свобода", он не превысил лимит, который установил ему Лондонский суд.

"Поверьте мне, между тем, чтобы праздновать день рождения или нарушать приказ суда, я все же бы лучше не праздновал день рождения", - отметил олигарх.

Отметим, ранее СМИ узнали, что празднование Дня рождения без спиртных напитков стоило, если в пересчете на британскую валюту, - 17 тыс. фунтов стерлингов (примерно 627 тыс. грн. – Ред.) Это на 3 тыс. фунтов меньше недельного лимита Коломойского согласно решению Высокого суда Лондона.

"Это был такой, скромный день рождения... Надо было еще в бюджет уложиться. ... Ну да, ужин, дружеский ужин. Без фейерверков. Уже после 50-ти дни рождения не очень радостно отмечать", - прокомментировал он.

При этом Коломойский утверждает, что лимит не был превышен, поскольку он не платил за праздник.

"Да, двести процентов: я вообще не потратил ни копейки. [...] Первое - лимит ни был превышен, второе - платил не я. Может, друзья скинулись - я не знаю. Вместо подарка решили оплатить ресторан", - отметил олигарх.

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Также он отреагировал на информацию о том, что к нему на праздник приехали многие народные депутаты и другие представители власти.

"Знаете, когда ко мне приезжают на день рождения друзья, я как-то не задумываюсь, из них министр, а кто народный депутат. Ну да, если задуматься уже и посчитать, то можно сказать, что было несколько народных депутатов. Но я их оцениваю, прежде всего, как своих друзей, товарищей", - заявил Коломойский.

Ранее сообщалось, что рассчитываться за ресторан могла сестра олигарха.