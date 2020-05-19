Украина готовит новые переговоры по Крыму: в чем суть и реально ли вернуть полуостров

Эта платформа поможет нарастить давление на РФ, усилить действующие санкции и снова вернуть вопрос аннексии на международную повестку

Эксперты полагают – физически вернуть полуостров сейчас практически невозможно из-за его милитаризации РФ, но в этом направлении нужно работать

В Кабинете министров заявили о создании платформы по деоккупации Крыма, но деталей пока не озвучили

В Украине предлагают создать отдельную платформу для переговоров о возвращении аннексированного Крыма. В Кабмине уверены – вопрос нужно поднимать и обсуждать с иностранными партнерами.

Международники и юристы уверяют, что реальных рычагов возврата территорий пока нет, но это не повод считать идею плохой. Как в правительстве надумали решать вопрос с Крымом и реально ли это – в материале OBOZREVATEL.

Что за идея?

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власти собираются предложить отдельную платформу для переговоров по возвращению полуострова.

"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины", – отметил он.

Мол, этот вопрос является не просто рядовым в кулуарах власти, а всерьез обсуждался при его приеме на работу. "В первую очередь, когда я был у президента с премьер-министром, и мне предложили возглавить это министерство, то я сразу задал вопрос: "Я правильно понимаю, что мы говорим и о временно оккупированном Крыме, и о временно оккупированной части Донбасса?" Ответ был: "Да, правильно понимаешь, только так и не иначе", – отметил вице-премьер.

Российские оккупанты в Крыму

Детали же идеи сам Резников не сообщил, но намекнул, что над созданием платформы уже работают. На этом фоне вышло и интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы РБК, где он пояснил, что Киев уже разработал стратегию деоккупации полуострова. Что там конкретно написано, глава МИД так и не сказал.

"Но у меня пока что нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа. Должен ли он остаться документом МИДа, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим", – подчеркнул министр.

Есть ли в этом смысл?

Говорить о возвращении захваченного Россией Крыма нужно. Но проблем в этом вопросе достаточно, и это признают абсолютно все.

Речь идет о физическом контроле над самой территорией полуострова, а также юридическими моментами. Проще говоря – нужно понимать, кто сейчас де-факто власть в Крыму.

"Мы все понимаем, что план деоккупации Крыма – вещь очень правильная, но я вижу сейчас этот вопрос больше в политической плоскости. Нам важно сделать так, чтобы, условно говоря, на полуострове были органы исполнительной власти Украины. Сейчас их там нет по понятным причинам, поэтому и какого-либо контроля за этой территорией у нас быть не может", – подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL юрист Александр Марусяк.

Эксперт по международным отношениям Юлия Осмоловская в свою очередь поддерживает позицию Кабмина, но отмечает несколько важных аспектов.

"Во-первых, российские власти в любой форме отказываются обсуждать вопрос Крыма с украинской делегацией или с другими государствами. Была утечка информации после очередного заседания ТКГ, что русские, как только слышат вопрос об аннексированной территории, демонстративно встают и уходят. Они показывают тем самым, что якобы вопрос решен. Во-вторых, все ухудшается и тем, что за последнее время в России внесли изменения в законодательство, и вопрос территориальной целостности обсуждать на переговорах нельзя", – пояснила OBOZREVATEL эксперт.

Но в этой идеи, по мнению Осмоловской, есть и свои плюсы:

Работа над альтернативой и повышение "цены вопроса Крыма". Это обращения Украины в международные инстанции, работа с судами, исками, компенсациями. Необходимо развивать тему о том, что события в 2014 году были именно незаконной аннексией полуострова со стороны РФ;

Усиление санкций со стороны европейских партнеров. Так как в нынешнем виде они не наносят смертельный урон для режима в РФ.

Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона

Ее коллега Андрей Бузаров уверен, что создание "платформы" в одностороннем порядке особого эффекта не даст. Россия же, как известно, участвовать в таких образованиях отказывается. "Но плюс этой ситуации в том, что власть пытается все же разграничить проблемы. Не решать одну, а выделять целых три. Это деоккупация Донбасса, деоккупация Крыма и развитие подконтрольных Украине районов Донбасса", – пояснил Бузаров в комментарии OBOZREVATEL.

Де-факто в команде Владимира Зеленского задумали разделить вопросы по возвращению Крыма и Донбасса. Ведь, условно говоря, последние 6 лет все переговоры с РФ в рамках Минского процесса идут в разрезе востока Украины, вопрос полуострова даже не поднимается.

К слову, по итогам встречи в нормандском формате Зеленский сам признавался, что лидеры стран даже не успели дойти до обсуждения этого вопроса. Будет ли от этого реальный эффект – сказать сложно.

Все зависит не только от усилий украинской стороны, но и от позиции европейских партнеров и США, К сожалению, из-за милитаризации полуострова со стороны РФ говорить о физическом возвращении территорий в Украину с каждым годом становится все нереалистичней.

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