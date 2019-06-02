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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Открыть путь для кораблей НАТО: в Украине придумали план для Азова

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Украина планирует изменить статус Керченского пролива. В Министерстве иностранных дел хотят сделать его международным, чтобы в будущем возможные конфликты между Украиной и Россией рассматривались с точки зрения международного морского права.

Что это изменит и поможет ли вернуть украинских пленных моряков разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • В МИД предложили сделать Керченский пролив международным. По мнению замминистра Елены Зеркаль, это поможет прекратить спекуляции со стороны России;

  • Эксперты предостерегают от необдуманных действий. На данный момент еще действует Договор между Украиной и Россией. Он признает Азовское море внутренним. Прежде чем двигаться дальше, его нужно денонсировать;

  • Все позиции украинского МИД должны быть качественно проработаны с юристами, в противном случае Москва будет давить исками в международные инстанции;

  • В России уже раскритиковали идею. Опасаются кораблей НАТО в Азовском море;

  • Гипотетическое признание Керченского пролива международным никак не повлияет на ситуацию вокруг захваченных украинских моряков.

Керченский пролив станет международным?

Из-за агрессивной политики Кремля, а также атаки на украинские военные корабли в Керченском проливе, в ноябре 2018 года даже пришлось вводить военное положение в отдельных регионах. С того времени ситуация немного стабилизировалась, но напряжение не спало.

Именно поэтому в отечественном МИД решили сделать “ход конем” — признать Керченский пролив международным. Мотивация проста — проливом пользуются не только украинские и российские корабли, значит, не стоит считать его исключительно внутренним.

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“Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет много вопросов, которые до сих пор существуют. И правовой неопределенности в том числе. И вопрос спекуляции РФ статусом Керченского пролива как внутреннего. А вообще там пришли в своей риторике к тому, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе, поэтому для нас важно обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже”, — заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Керченский пролив

Керченский пролив

Правда, международникам и юристам идея МИД кажется как минимум преждевременной.

  • Во-первых, все еще действует Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Он признает пролив внутренними водами двух стран. Если и делать какие-то шаги в сторону признания пролива международным, то начинать нужно с денонсации.

  • Во-вторых, даже если и идти на такой шаг, нужно проработать правовую позицию. Это должно быть взвешенно, с учетом международных норм и правил.

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“Многие юристы и специалисты в морском праве считают, если нарушить договор или не просчитать последующие шаги России, Украина может получить множество исков. И тут могут возникнуть проблемы. Поэтому профильному министерству, если и браться за урегулирование конфликта в Азовском море, то это необходимо делать последовательно, с учетом возможной реакции Москвы”, — пояснила OBOZREVATEL международник Юлия Осмоловская.

В целом позиция Зеркаль выглядит несколько двузначно. С одной стороны, понятно желание украинского МИД решить ситуацию в свою пользу и заставить РФ работать в правовом ключе. Также это может стать правовой основной для вхождения иностранных военных кораблей в Азов, прежде всего кораблей НАТО. Для Украины это большой плюс и потенциальная гарантия безопасности.

С другой — высказывание Зеркаль не вписывается в общепринятую концепцию работы министерства. Ранее ее прямой руководитель — министр иностранных дел Павел Климкин призывал денонсировать договор об Азовском море, Елена Зеркаль же выступала против.

Открыть путь для кораблей НАТО: в Украине придумали план для Азова

Нет взаимопонимания в МИД и с профильным комитетом Верховной Рады по иностранным делам. Один из членов комитета на условиях анонимности рассказал OBOZREVATEL, что диалога с министром и профильными замами там нет. Какова дальнейшая позиция Украины по вопросу Керченского пролива — вероятно, ответ на этот вопрос можно будет найти уже осенью, когда новый состав парламент назначит министра иностранных дел.

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В РФ уже сказали, что на какие-либо изменения не пойдут. По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, статус пролива урегулирован двухсторонними российско-украинскими договорами. Азовское море определено как внутреннее.

"Поэтому не удастся ни при каких условиях достичь договоренностей о том, что этот пролив получит международный статус. То, что мы не дадим согласия на это решение, я в этом абсолютно уверен, потому что это вопрос безопасности Керченского пролива, Крымского моста. Это вопрос безопасности в Азовском море", — цитирует Цекова издание Первая Крымская.

Поможет ли это морякам?

Урегулирование конфликта в Азовском море прямо влияет и на судьбу украинских моряков, которых РФ незаконно удерживает на своей территории. Но увы, как показывает практика, международное право не в состоянии повлиять на российское правосудие.

Украинские пленные моряки

Украинские пленные моряки

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков. В Трибунале также отметили, что возможности достижения мирного решения конфликта со стороны Киева были исчерпаны, украинская сторона пыталась вести переговоры с РФ, но безуспешно.

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В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к "инциденту в Керченском проливе". В российском ведомстве утверждают, что арбитраж, который Украина требует созвать по инциденту в Керченском проливе, якобы не имеет юрисдикции в этой области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вовсе заявил, что позиция Кремля останется неизменной до решения суда в России.

Смотрите видео по теме:

"В случае с Керченским проливом не применима Конвенция по морскому праву 1982 года, наш МИД уже детально это разъяснил. Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории... Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", — заявил Песков.

Именно поэтому на судьбу украинских моряков возможный переход Керченского пролива в международную плоскость никак не повлияет.

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Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Темы
Обострение в Азовском мореЭксклюзив
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
Теги
пленные морякиАзовское мореКерченский пролив
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