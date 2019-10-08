"Приближается развязка": Пионтковский рассказал о двух сценариях для Украины от России

Капитуляция президента Украины Владимира Зеленского, вызванная "формулой Штайнмайера", может уничтожить украинское государство.

Такое мнение в интервью "Эспрессо" высказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, на российском телевидении уже говорят, что "первой задачей будет заставить украинских карателей освободить оккупированные ими территории Луганской и Донецкой областей".

А если украинцы не "проглотят капитуляцию Зеленского" и создастся серьезное сопротивление, то Россия может организовать в Украине вооруженную провокацию, а потом "бежать на спасение братского народа".

"Если создастся серьезное сопротивление, Майдан, угрожающий власти Зеленского, то Киев же кишит российскими провокаторами и диверсантами - очень легко организовать какую вооруженную провокацию, которая создаст повод для России, причем повод убедительный для Запада, для масштабной интервенции, для "спасения братского украинского народа и власти всенародно избранного им президента".

Вот эти две карты на руках у Кремля, он спокойно сидит и ждет, которую ему выгоднее будет разыграть. Приближается развязка украинской драмы, примерно 100 лет назад, с той попыткой украинской государственности", - отметил он.

Андрей Пионтковский Русский Монитор

По его словам, Россия по-прежнему продолжает вести огонь для того, чтобы заставить Украину пойти на политические уступки и принять в свой состав оккупированных территориях.

"Люди будут гибнуть все время, потому что Москва провоцирует, Москва ведет там огонь для того, чтобы заставить Киев пойти на политические уступки, принять лугандонию в свой состав. Это же было все очевидно на Контактной группе 18 сентября, когда Кучма отказался подписать, он сказал "ну, хорошо, а тогда мы не будем разводить войска", то есть продлится огонь. Это скверный шантаж, который продолжается каждый день. Не надо больше притворяться. Так, Украина не может силой отобрать эти территории во второй в мире по мощи армии, но ее армия уже способна остановить, предотвратить дальнейшую агрессию", - сказал Пионтковский.

Он отметил, что замораживание - это неприятное слово, но то, что Украине сейчас предлагают, навязывают, и на что уже Зеленский подписался - это гораздо хуже.

"Давайте зафиксируем эту разделительную линию, поставим там международных миротворцев, чтобы прекратить российские провокации. Вот это единственный способ достичь мира и прекращение гибели людей", - добавил политолог.

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