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Первые законы "Слуги народа": у Зеленского рассказали, с чего начнется работа Рады

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Первая рабочая неделя Верховной Рады Украины IX созыва будет очень насыщенной.

В частности, готовятся к рассмотрению законопроекты о процедуре импичмента президента и снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил в эфире ObozTV кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Безгин.

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Безгин напомнил, что некоторые неотложные законопроекты, которые президент Владимир Зеленский подавал еще в предыдущую Раду, так и не были проголосованы.

"Это касается, например, процедуры импичмента президента", – уточнил политик.

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На вопрос, какие еще законопроекты от главы государства могут быть внесены и рассмотрены Радой в первую же неделю, Безгин ответил:

"Сейчас этот список нарабатывается. Я думаю, он станет публичным на протяжении ближайших недель. Там идет активная работа, и не только по вопросам неприкосновенности и контроля над депутатской деятельностью. Она касается и экономического блока. С этой стороны будет подача очень неотложных и срочных законопроектов".

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Представитель президентской партии не исключил, что с вероятностью "50 на 50" уже в первую неделю народные избранники снимут с себя неприкосновенность. Однако это может произойти и позже – к примеру, в течение первого месяца.

"Мы будем над этим работать. Чтобы сделать это как можно быстрее. Это один из приоритетов, и это будет происходить в ближайшее время", – заверил Безгин.

Он добавил, что в первый месяц работы (в сентябре) депутаты также планируют рассмотреть проект Закона об основах административно-территориального устройства Украины и законопроект о столице.

"Слуга народа" в Раде может сформировать монокоалицию

"Слуга народа" в Раде может сформировать монокоалицию

twitter.com/verkhovna_rada

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам внеочередных выборов в Верховную Раду большинство мест в новом созыве получит президентская партия "Слуга народа" – 254 из 424. При этом состав парламента обновился на 80%: в общей сложности, 342 народных депутата зайдут в зал заседаний на Грушевского впервые.

Дата торжественного открытия первой сессии Рады IX созыва пока не определена. 30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан не исключил, что это может быть после 1 сентября.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Виталий Безгин
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Депутатская неприкосновенность законопроект
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