"Первые ростки путинизма!" Депутаты "ЕС" забили тревогу из-за притеснения свободы слова

Депутаты "Европейской солидарности" заявили, что через давление на свободу слова, Украину разворачивают с европейского пути в сторону путинской диктатуры.

Об этом нардепы говорили во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Встреча была инициирована депутатами фракции после обысков у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Сопредседатель фракции Артур Герасимов заявил, что последние события в сфере свободы слова вызывают тревогу у всех, кто понимает, что Украина не Россия. По его словам, Украину пытаются развернуть в путинскую модель государственного управления.

"Первое – это предложения команды Зеленского об уголовной ответственности журналистов за якобы манипуляции. Ни в одной демократической стране мира такого нет. Ответственность за публикацию и выдачу в эфир ложной информации и сейчас предусмотрена законодательством. Мы все видели атаку на судебную систему, мы видим концентрацию руководства правоохранительными органами, – поэтому этот законопроект может быть использован исключительно с одной целью – свернуть свободу слова в Украине", – убежден Герасимов.

Депутаты "Европейской солидарности"

Он сообщил, что во время встречи с председателем ВР также обсудили инициативу депутатов большинства относительно законопроекта о средствах массовой информации. В нем предлагается применять принципы так называемого фэйр-плей.

"Но существуют обоснованные подозрения, что это будет использовано для того, чтобы вернуть финансово-налоговые давления, которые существовали в конце 90-х и в начале 2000-х. Все помнят, как тогда через налоговую могли закрывать СМИ, особенно оппозиционные, могли редактировать их политику, могли отпугивать рекламодателей", – предостерег депутат.

В свою очередь, нардеп Ахтем Чигойз считает, что желание взять под контроль средства массовой информации, которые говорят правду о просчетах действующей власти, свидетельствует о зарождении автократического режима.

"Свобода слова, право на получение информации – это фундаментальная основа любой демократической страны. И предыдущие пять лет нам удавалось сохранить этот баланс. Поэтому нынешние попытки новой власти взять под контроль СМИ недопустимы", – подчеркнул Чигойз.

Он напомнил, что так же все начиналось в Крыму сразу после оккупации – с контроля за средствами массовой информации. "Мы видим последствия такой политики в Крыму. Путин именно с этого и начинал: закрывая и контролирующие СМИ. Результат всем известен – ужасная автократия в России", – добавил он.

Народный депутат Михаил Бондарь обратил внимание на то, что силовики давят на проукраинские демократические СМИ, тогда как пророссийские пропагандистские ресурсы продолжают свою разрушительную антигосударственную деятельность в Украине.

"У нас очень много есть пророссийских каналов, которые как раз выступают на стороне России, забивают голову нашим гражданам пророссийскими фейками. На это надо обращать внимание, а не на наши проукраинские каналы", – отметил политик.

По мнению нардепа Владимира Арьева, Украину разворачивают с европейского пути в сторону путинской диктатуры. Он вспомнил о законопроекте о так называемом фэйр-плей, а также то, что СМИ должны быть финансово обоснованными и их деятельность должна быть прибыльной.

"Такое изменение правил игры существенно ухудшает бизнес-климат в Украине. Ведь любой инвестор, который приходит в Украину и видит изменение правил игры во время самой игры, будет отказываться вкладывать деньги в страну, где в отношении одной бизнес модели применяют подобные инициативы. Это крайне негативный сигнал для всех инвесторов и для всех, кто хочет вкладывать сегодня деньги в Украине " – подчеркнул Арьев.

Он также раскритиковал инициативу профильного министра ввести уголовную ответственность для журналистов за якобы манипуляции информацией.

"Есть ответственность за клевету, она в административном кодексе. Можно доказывать это в административных судах, но криминализация этого вопроса означает полный и окончательный откат Украины от свободы слова", – подчеркнул Арьев.

"Сегодня атакуют "Прямой" канал, завтра будут разбираться с каждым поодиночке, с каждым другим каналом. Если мы говорим сегодня о манипуляции, то извините, половину канала, провластного канала "1+1" уже тогда можно закрывать. Но мы же понимаем, что в Украине сейчас так же возвращается выборочное правосудие, когда своим все, а оппонентам закон, выписанный для атаки на самых оппонентов", – отметил народный депутат.

Он призвал всех представителей СМИ и гражданское общество внимательно следить за любыми антиевропейскими инициативами власти.

"Мы сегодня находимся в отправной точке возврата к российской модели. Или мы позволим это сделать – зависит от всех нас, от активной части общества и каждого гражданина", - отметил Арьев.

Как писал OBOZREVATEL, 7 ноября, к владельцу телеканала "Прямой" Владимиру Макеенко пришли с обыском. На официальном сайте канала назвали эти действия "наступлением на свободу слова".

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