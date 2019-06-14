ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

Первые гости Администрации Зеленского: раскрыты имена

2.4тЧитать материал на украинском

После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского его Администрацию посетили директор НАБУ Артем Сытник, глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, актеры "Квартала 95".

Также к нему приходили глава правления Национальной общественной телекомпании Зураб Аласания, гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко и генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов.

Все они были замечены в первой половине дня, заходили через открытый вход с улицы Лютеранской, говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Голованов рассказал, что посетил офис нового президента "по личным вопросам".

Василий Голованов

Василий Голованов

Аласания отметил, что пришел на встречу с заместителем главы АП Кириллом Тимошенко поговорить о дальнейшей работе и финансировании канала.

Ткаченко отказался говорить журналистам, к кому он идет. Однако после он оказался в первой десятке списка партии Зеленского "Слуга народа".

Кроме медийщиков, Администрацию президента посетили экс-коллеги Зеленского по Студии "Квартал 95" - актеры Юрий Корявченков и Мика Фаталов.

Юрий Корявченков

Юрий Корявченков

Приходили в Администрацию и неофициальные представители команды президента - экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус и нардеп Сергей Лещенко.

После этого президент назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

7 июня АП посетил глава НАБУ Артем Сытник. По его словам, он пришел на встречу с замглавы Администрации Русланом Рябошапкой обсудить нюансы закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Артем Сытник

Артем Сытник

"Сама идея Антикоррупционного суда, который является относительно небольшой судебной инстанцией - чтобы эти сложные резонансные дела, топ-коррупция, рассматривались именно в этом (суде. - Ред.) и чтобы коллегии судей не было большой нагрузки, чтобы наши дела читались не по полтора года, а через несколько дней или недель", - сказал Сытник.

Новости
В АП придумали, куда переехать с Банковой: сеть в замешательстве

После его визита в Администрацию пришла новоизбранный председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, однако объяснять журналистам цель своего визита она не стала.

29 мая на встречу с Андреем Богданом пришел экс-советник президента Порошенко Игорь Уманский. Он рассказал журналистам, что говорил с Богданом о получение должности при новой власти, однако это пока только на стадии переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в АП подтвердили тайную встречу главы государства Владимира Зеленского с олигархом Виктором Пинчуком.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Владимир ЗеленскийАртем СытникАлександр Ткаченко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zagorodny Vlad
Zagorodny Vlad
Сытник просто красава) Когда он ночью приезжал в Козино, к Порошенко, тогда тоже говорил, что предметом общения был АКС) Быстро ж антикоррупционнеры начали переобуваться) Хотя с Богданом Шабунин уже помог главе НАБУ наладить отношения. Ждём упорной "борьбы с коррупцией" как и при предыдущем президенте была))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel