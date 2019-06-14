Первые гости Администрации Зеленского: раскрыты имена

После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского его Администрацию посетили директор НАБУ Артем Сытник, глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, актеры "Квартала 95".

Также к нему приходили глава правления Национальной общественной телекомпании Зураб Аласания, гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко и генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов.

Все они были замечены в первой половине дня, заходили через открытый вход с улицы Лютеранской, говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Голованов рассказал, что посетил офис нового президента "по личным вопросам".

Василий Голованов

Аласания отметил, что пришел на встречу с заместителем главы АП Кириллом Тимошенко поговорить о дальнейшей работе и финансировании канала.

Ткаченко отказался говорить журналистам, к кому он идет. Однако после он оказался в первой десятке списка партии Зеленского "Слуга народа".

Кроме медийщиков, Администрацию президента посетили экс-коллеги Зеленского по Студии "Квартал 95" - актеры Юрий Корявченков и Мика Фаталов.

Юрий Корявченков

Приходили в Администрацию и неофициальные представители команды президента - экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус и нардеп Сергей Лещенко.

После этого президент назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

7 июня АП посетил глава НАБУ Артем Сытник. По его словам, он пришел на встречу с замглавы Администрации Русланом Рябошапкой обсудить нюансы закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Артем Сытник

"Сама идея Антикоррупционного суда, который является относительно небольшой судебной инстанцией - чтобы эти сложные резонансные дела, топ-коррупция, рассматривались именно в этом (суде. - Ред.) и чтобы коллегии судей не было большой нагрузки, чтобы наши дела читались не по полтора года, а через несколько дней или недель", - сказал Сытник.

После его визита в Администрацию пришла новоизбранный председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, однако объяснять журналистам цель своего визита она не стала.

29 мая на встречу с Андреем Богданом пришел экс-советник президента Порошенко Игорь Уманский. Он рассказал журналистам, что говорил с Богданом о получение должности при новой власти, однако это пока только на стадии переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в АП подтвердили тайную встречу главы государства Владимира Зеленского с олигархом Виктором Пинчуком.

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