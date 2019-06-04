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Первая встреча Зеленского и Трампа: названа щекотливая причина и дата

3.2тЧитать материал на украинском

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться после саммита G20, проведение которого запланировано на 28-29 июня.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен. Он отметил важность предстоящего разговора.

"Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20. Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть с мертвой точки сложный и для них, в том числе, вопрос", - сообщил Тизенгаузен.

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Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Он предположил, что одним из катализаторов этой встречи стало расследование против украинской газовой компании Burisma Holdings.

"В этом деле фигурирует сын Джо Байдена. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа", - считает Тизенгаузен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня стало известно, что Зеленский получил приглашение от американского лидера посетить Вашингтон с официальным визитом. По предварительным данным, состоится визит уже после встречи американского президента с российским.

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Персоны
Владимир ЗеленскийДональд ТрампБорис ТизенгаузенДжо Байден
Место
Украина
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Федотова Лена
Федотова Лена
Моя 6лaгoдaрноcть тем, ктo покaзaл мнe прекpаcный сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁ztsh00d Просто пpойдя прoстой oпpос пoлyчилa почти полyгодовую зaрплaту)) Пoльзуйтеcь, покa eще ecть вoзможноcть=)
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