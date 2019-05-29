Первая встреча Зеленского и Путина под угрозой: названа причина

Президент России Владимир Путин не намерен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 июня во Франции в рамках "нормандского формата". Российская сторона считает, что предмета для переговоров пока нет.

Об этом в эфире ObozTV рассказал украинский дипломат Василий Филипчук, комментируя визит в Киев министров иностранных дел Германии и Франции, запланированный на 30 мая.

Дипломат напомнил, что еще президент Петр Порошенко анонсировал в июне встречу "нормандской четверки", где будут подведены итоги пяти лет переговоров.

"Многочисленные источники подтверждали, что такая встреча действительно планировалась, но после выборов в Украине и победы Владимира Зеленского было несколько довольно противоречивых сигналов, будет встреча или нет, приглашают ли Зеленского. Насколько я понимаю, встреча отложилась, поскольку с российской стороны было четко заявлено, что на данный момент без четкого объяснения украинской стороной позиций относительно мирного урегулирования и выполнения Минских договоренностей... нет предмета для встречи", – объяснил он.

Как подчеркнул Филипчук, отказ от встречи – вызов для Украины, а также для Германии и Франции, которые являются гарантами мирного урегулирования.

"Цель министров иностранных дел Франции и Германии, которые планируют прибыть 30 мая, состоит в том, чтобы выяснить, какие же есть планы у украинского руководства относительно мирного урегулирования, какие идеи, какая переговорная команда. На все эти вопросы ответов пока нет. Цель встречи – понять, есть шанс провести встречу 6 июня или нет... Обязательства, зафиксированные в Минске, в дальнейшем остаются обязательствами Украины, и услышать от Зеленского, что он намерен в этом отношении делать и планирует ли делать вообще – основное задание", – заявил он.

При этом, по словам дипломата, приезд в Киев глав МИД Франции и Германии оставляет шансы на то, что встреча в Нормандии состоится.

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Также Филипчук напомнил, что в Нормандию 6 июня планирует прибыть американский президент Дональд Трамп.

"Если бы удалось провести встречу в формате Трамп-Путин-Зеленский, это бы открыло новый интересный этап в урегулировании. Даже приобщить американского президента к "нормандскому формату" было бы уже огромным успехом. Но пока что это только надежды, конкретики мы не видим", – заключил он.

24tv.ua

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