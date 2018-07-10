Перезагрузка ЦИК: у Порошенко выдвинули новую идею

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко подтвердила, что в Верховной Раде рассматривают возможность увеличить число членов Центральной избирательной комиссии, чтобы выйти из кризиса в вопросе обновления его состава.

По ее словам, сейчас ведутся консультации между представителями групп и фракций, как выйти из тупиковой ситуации, передает "Украинская Правда".

Луценко пояснила, что президент не будет уменьшать количество депутатов в представлении, ведь оно законно и все кандидаты соответствуют критериям.

"Рассматривается вариант, возможно надо изменить закон и увеличить количество членов ЦИК. Пока я не говорю о какой-то цифре членов, поскольку продолжаются переговоры. Но такой вариант рассматривают", - заявила представитель президента.

Она добавила, что вопрос обновления ЦИК может появиться в зале парламента в четверг, 12 июля, во время наибольшей концентрации депутатов на рабочих местах.

Такое же мнение выразил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов по итогам консультаций лидеров фракций и групп с председателем парламента Андреем Парубием, передает УНИАН.

По его словам, позиция БПП заключается в том, что вопрос ЦИК является ключевым на этой пленарной неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суть инициативы об увеличении количества членов ЦИК прояснил Парубий.