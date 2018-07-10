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Перезагрузка ЦИК: у Порошенко выдвинули новую идею

1.1тЧитать новость на украинском

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко подтвердила, что в Верховной Раде рассматривают возможность увеличить число членов Центральной избирательной комиссии, чтобы выйти из кризиса в вопросе обновления его состава.

По ее словам, сейчас ведутся консультации между представителями групп и фракций, как выйти из тупиковой ситуации, передает "Украинская Правда".

Луценко пояснила, что президент не будет уменьшать количество депутатов в представлении, ведь оно законно и все кандидаты соответствуют критериям.

"Рассматривается вариант, возможно надо изменить закон и увеличить количество членов ЦИК. Пока я не говорю о какой-то цифре членов, поскольку продолжаются переговоры. Но такой вариант рассматривают", - заявила представитель президента.

Она добавила, что вопрос обновления ЦИК может появиться в зале парламента в четверг, 12 июля, во время наибольшей концентрации депутатов на рабочих местах.

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Такое же мнение выразил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов по итогам консультаций лидеров фракций и групп с председателем парламента Андреем Парубием, передает УНИАН.

По его словам, позиция БПП заключается в том, что вопрос ЦИК является ключевым на этой пленарной неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суть инициативы об увеличении количества членов ЦИК прояснил Парубий.

Персона
Ирина Луценко
Место
УкраинаКиев
Объекты
БППВерховная Рада Украины
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