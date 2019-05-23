"Переволновался": Хомчак пояснил "демарш" командующего ССО на инаугурации Зеленского

Командующий силами специальных операций Игорь Лунев не будет наказан за то, что не отдал честь президенту Владимиру Зеленского в день его инаугурации.

Об этом заявил назначенный Зеленским начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, передает ТСН. По его словам, Лунев просто переволновался.

"Я в том не вижу никакого двойного дна. Я хорошо знаю этого генерала. Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который исполняет обязанности. Возможно, переволновался", - считает Хомчак.

Зеленский и Лунев Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский пояснил, почему назначил Хомчака, участвующего в боях за Иловайск, начальником Генштаба. Президент заявил, что ВСУ должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.

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