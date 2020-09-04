У нардепа Кабанова засекли переписку о Ермаке и Костине.

СМИ обнародовали снимок телефона нардепа от "Слуги народа" Александр Кабанова, на котором зафиксирована переписка о последствиях назначения главой САП Андрея Костина.

На фото, которые опубликовал "Цензор.Нет", также упоминается глава Офиса президента Андрей Ермак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Так в общем чате "Группа друзей" неизвестный автор пишет, что был у посла ЕС. Он утверждает, что назначение главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры нардепа Андрея Костина поставит крест на безвизовом режиме с Евросоюзом, а также на "Слуге народа" и президенте.

Также в чате упоминается и глава Офиса президента Андрей Ермак, которого называют "аферистом, желающим контролировать все".

Переписка в телефоне Александр Кабанова о Ермаке и Костине.

Подробности переписки в телефоне "слуги народа" о Ермаке и Костине.

Напомним, что комментарии OBOZREVATEL глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ничего не слышал о том, что президент Владимир Зеленский якобы намерен сделать нардепа Андрея Костина главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, что послы стран "Большой семерки" призвали Украину прозрачно и политически нейтрально выбирать руководителей антикоррупционных органов.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас уточнил, что заявление непосредственно касается ситуации вокруг процедуры избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал