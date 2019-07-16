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Переименование двух областей Украины может сорваться: названа причина

3.4т Читать материал на украинском

Окончательное решение о переименовании двух областей в Украине – Днепропетровской и Кировоградской – должно будет приниматься новым составом Верховной Рады.

"Будет ли оно позитивным, зависит от ее состава", – сказал в комментарии OBOZREVATEL директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Говоря о текущем этапе процесса декоммунизации в Украине, он сообщил, что "практически все населенные пункты уже переименованы, для переименования осталось еще 5-7 сел".

Знак на въезде в Днепропетровскую область, иллюстрация

Знак на въезде в Днепропетровскую область, иллюстрация

24 Канал

Кроме того, "осталось переименование двух областей, которое происходило через изменения в Конституцию и прошло все необходимые этапы, кроме заключительного голосования в Верховной Раде. Оно должно было состояться осенью, но, к сожалению, из-за досрочных выборов этот вопрос, очевидно, откладывается", – заметил историк.

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Отвечая на вопрос, может ли новая Рада не принять это решение, Вятрович сказал: "Это будет зависеть от состава Верховной Рады. В любом случае, переименование должно произойти. Каким образом, когда – сказать трудно. Но оснований для того чтобы не принимать таких решений, нет".

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Декоммунизация в Украине
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В этом концлагере Урина не спросят людей.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лучше пусть новая рада все отменит!!!!все переименования!!!этим вопросом должны заниматься исключительно жители которые там живут !!!!!это их право переименовывать или нет!
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