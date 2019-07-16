Переименование двух областей Украины может сорваться: названа причина

Окончательное решение о переименовании двух областей в Украине – Днепропетровской и Кировоградской – должно будет приниматься новым составом Верховной Рады.
"Будет ли оно позитивным, зависит от ее состава", – сказал в комментарии OBOZREVATEL директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Говоря о текущем этапе процесса декоммунизации в Украине, он сообщил, что "практически все населенные пункты уже переименованы, для переименования осталось еще 5-7 сел".
Знак на въезде в Днепропетровскую область, иллюстрация
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Кроме того, "осталось переименование двух областей, которое происходило через изменения в Конституцию и прошло все необходимые этапы, кроме заключительного голосования в Верховной Раде. Оно должно было состояться осенью, но, к сожалению, из-за досрочных выборов этот вопрос, очевидно, откладывается", – заметил историк.
Отвечая на вопрос, может ли новая Рада не принять это решение, Вятрович сказал: "Это будет зависеть от состава Верховной Рады. В любом случае, переименование должно произойти. Каким образом, когда – сказать трудно. Но оснований для того чтобы не принимать таких решений, нет".
Как писал OBOZREVATEL:
20 ноября 2018 года Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект №8380 относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую.
21 ноября президент Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
23 ноября в Раде был зарегистрирован второй законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.
Часть украинцев высказалась против идеи переименования двух областей.
7 февраля 2019 года народные депутаты проголосовали за законопроект №9310-1 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.
В апреле 2019-го Конституционный Суд разрешил переименование этой области в Сичеславскую.
29 мая парламентский Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.
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