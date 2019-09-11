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11 сентября • обновлено в 11:31
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Переговоры Зеленского с Путиным: в США раскрыли "план Б" для Украины

11.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский привлечет к переговорам по Донбассу США в том случае, если "нормандский формат" не даст результатов.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил временный поверенный посол США в Украине Уильям Тейлор, отметив, что пока что такого запроса от украинской стороны не поступало.

"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов – а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться.

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Есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе", – рассказал Тейлор.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, после обмена пленными между РФ и Украиной Путин обсудил подготовку к переговорам в "нормандском формате" с президентом Франции.

Ожидается, что Путин потребует от Зеленского реализации на Донбассе "формулы Штайнмайера", которая помимо разведения сил требует проведения выборов в ОРДЛО и ратификации особого статуса.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
США
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Mega Death
Mega Death
Беспомощные холопы взывают к помощи хозяев)))
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Semenov Igor
Semenov Igor
ООН, Германия, Франция и, конечно Россия - все говорят о необходимости выполнения Минских соглашений и иного пути нет. А встреча в Нормандском формате может расставить четко даты выполнения Украиной тех или иных пунктов и ответственность за их невыполнение. А какие еще варианты?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Semenov Igor, А варианты еще выполнения пунктов соглашений Раиссией и Путлером, лично подписавшегося под Минскими соглашениями и не надо снимать с себя ответственность, и выносить себя за скобки. Вина Раиссии в войне на Донбассе наибольшая и до сих пор подпитывает эту войну. А на переговоры с представителями ОРДЛО и Украины и не мечтайте не дождетесь, не удастся списать все на якобы существующую гражданскую войну.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
В "норманнском" формате Украина это сторона не имеющая голоса поэтому на её мнение всем плевать
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Bладимир Ильич, Если бы было наплевать, то уже давно бы Пидерация все вопросы закрыла. А на самом деле пока Пидерация посасывает петушок.
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