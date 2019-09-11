Переговоры Зеленского с Путиным: в США раскрыли "план Б" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский привлечет к переговорам по Донбассу США в том случае, если "нормандский формат" не даст результатов.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил временный поверенный посол США в Украине Уильям Тейлор, отметив, что пока что такого запроса от украинской стороны не поступало.

"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов – а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться.

Есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе", – рассказал Тейлор.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, после обмена пленными между РФ и Украиной Путин обсудил подготовку к переговорам в "нормандском формате" с президентом Франции.

Ожидается, что Путин потребует от Зеленского реализации на Донбассе "формулы Штайнмайера", которая помимо разведения сил требует проведения выборов в ОРДЛО и ратификации особого статуса.

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