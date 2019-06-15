Переговоры по Донбассу: возвращению Кучмы дали тревожное объяснение

Президент Украины Владимир Зеленский после выборов в Верховную Рады может пойти на непопулярные меры, связанные с реализацией Минских соглашений.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Андрей Бузаров, комментируя возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в Минскую контактную группу.

"Это подготовка новой попытки реализации Минских соглашений после парламентских выборов. Я убежден, что эта попытка будет сделана – удачно или неудачно, не знаю", – подчеркнул он.

По словам Бузарова, партия "Слуга народа" в своей программе главной задачей во внешней политике ставит "имплементацию инициатив президента относительно территориальной целостности и суверенитета".

"Я думаю, что после парламентских выборов Зеленский внесет непопулярные предложения, связанные с реализацией Минских соглашений. Тогда большинство, если оно будет в парламенте, должно будет эти инициативы ратифицировать", – считает эксперт.

"Они проверяют нашу реакцию. Кто-то за, кто-то говорит, что это предательство. Я думаю, что таких инициатив будет много, но они будут после парламентских выборов. Вопрос не в нашей позиции, а как Путин и Россия это воспримет. Это хорошая возможность проверить, как Россия будет реагировать. Но я не думаю, что они пойдут на какие-то уступки", – добавил Бузаров.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

позже Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на очередные обстрелы на Донбассе обнародовал заявление. "Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – говорится в нем.

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