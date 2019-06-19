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Переговорщики по Донбассу: Зеленский назвал новых представителей

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в указах главы государства от 19 июня, обнародованных на сайте президента.

Так, генерал-майор Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; бывший замминистра экономики Игорь Веремий – в подгруппе по социально-экономическим вопросам, бывший омбудсмен Валерия Лутковская – в подгруппе по гуманитарным вопросам и экс-посол Украины в США Александр Моцик – в подгруппе по политическим вопросам.

Заседание ТГК

Заседание ТГК

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Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Опять "новые" рыговские лица....
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