Переговорщики по Донбассу: Зеленский назвал новых представителей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом говорится в указах главы государства от 19 июня, обнародованных на сайте президента.
Так, генерал-майор Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; бывший замминистра экономики Игорь Веремий – в подгруппе по социально-экономическим вопросам, бывший омбудсмен Валерия Лутковская – в подгруппе по гуманитарным вопросам и экс-посол Украины в США Александр Моцик – в подгруппе по политическим вопросам.
Заседание ТГК
Радио Свобода
Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Второй глава страны Леонид Кучма снова представляет Украину в Трехсторонней контактной группе.
На переговорах он заявил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".
Вскоре он объяснил свои слова, подчеркнув, что войну все же ведут "военными средствами".
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