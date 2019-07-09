Переезд Зеленского с Банковой обернулся скандалом: о чем речь

Офис президента Украины Владимира Зеленского не обговаривал с КГГА возможность создания на Европейской площади пешеходной зоны.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

"В Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета никакой информации по этому вопросу из Администрации президента Украины или других органов не поступало", – говорится в сообщении.

При этом киевские чиновники отметили, что вопрос возможного перемещения Офиса президента с ул. Банковой, 11 в Киеве в другое административное здание рассматривается, однако нюансы этого переезда еще не решены.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади Киева и будет называться Офис президента.

Владимир Зеленский

Также Зеленский хочет создать художественный музей на улице Банковой после того, как Администрация президента будет перемещена из центра Киева.

Ранее помощник Зеленского пожаловался, что команде "не очень комфортно" работать в стенах АП на Банковой.

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