Переезд Офиса президента: Богдан рассекретил детали

Команда президента Украины Владимира Зеленского пока отказалась от идеи переезда Офиса президента в новое здание.

Об этом в интервью ВВС рассказал глава ОПУ Андрей Богдан. Он отметил, что предвыборное обещание Зеленского по переезду с улицы Банковой не было популистским.

"Ну почему же популистское? Вот почему я тогда сказал популярную фразу, что мы не общаемся с журналистами напрямую. Потому что журналисты свои мысли или мысли общества выдают или трансформируют через свое представление жизни и мира, транслируют это в общество несколько искаженно", – пояснил он.

Богдан добавил, что переезд отменили, так как не хотели, чтобы оппоненты обвиняли их в растрате государственных денег.

"У нас была очень хорошая схема, и мы ее сейчас будем реализовывать – как найти эти средства, не тратя деньги государственного бюджета… Пока мы не смогли этого сделать, потому что есть очень много вопросов в сфере безопасности и связи. И с этой точки зрения любой переезд – в Украинский дом или в другие места, которые мы рассматривали, – связан с большой частью работы", – добавил он.

Офис президента Телеканал ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в прес-службе главы государства заявляли, что Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади Киева и будет называться Офис президента.

Также Зеленский хотел создать художественный музей на улице Банковой после того, как Администрация президента будет перемещена из центра Киева.

При этом помощник Зеленского пожаловался, что команде "не очень комфортно" работать в стенах АП на Банковой.

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