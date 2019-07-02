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Парубий: политики делятся только по одному признаку – или они защищают интересы Украины, или нет

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Наиболее спекулятивным вопросом избирательной кампании является разделение политиков на "новые лица" и "старых политиков". Политики делятся исключительно по идеям и убеждениям, которые они защищают. Для всех важно – или этот политик хочет вести Украину в Европейский союз и НАТО, или в Россию.

Об этом заявил представитель команды партии "Европейская солидарность", председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает пресс-служба "ЕС".

Андрей Парубий

Андрей Парубий

Партия "Европейская солидарность"

"Глава офиса президента Андрей Богдан, – многолетний адвокат олигарха Коломойского и первый номер списка "Слуги народа", бывший член Партии регионов Дмитрий Разумков. Сегодня, оказывается, они – "новые лица", а Николай Княжицкий от "Европейской солидарности", который за пять лет ввел программу украинского кино, и Михаил Боднар, который освобождал Славянск и был ранен, – оказываются "старыми политиками". Это двойной обман: с одной стороны нам говорят, что главная угроза для Украины не Россия, а какое-то разделение внутри страны, а с другой – эти "новые лица" являются на самом деле не новыми, а немножко притрушенными старыми политиками из Партии регионов и Коммунистической партии", – возмутился он.

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Парубий подчеркнул, что разделение между политиками простое и понятное: защищаешь ты интересы Украины, или наоборот. "И только такое разделение является правильным", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парубий предупредил украинцев о реванше пророссийских сил в Украине. Спикер Верховной Рады перечислил некоторые факты, которые свидетельствуют, по его мнению, о соответствующей угрозе.

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Персона
Андрей Парубий
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
политика разделения украинцев на правильных (за Мову, НАТО, ЕС) и неправильных (против НАТО и ЕС) - это гибель украинцев. Россия никуда не денется и с ней придется коммуницировать. Вы ругаете Россию за диктатуру, а сами пытаетесь построить такую же жесткую систему только на как вы думаете "правильных" идеях! по своей сути вы такие же как и в россии.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Такие как Парубий не лечатся. Не нужно делить украинцев на правильных (за Нато и ЕС) и не правильных (против Нато и Ес). именно такая политика и разделяет людей. Главная ошибка. что парубий и порошенко смотрят только в одну сторону! На Запад, но Россия никуда не денется. Она рядом на востоке и с ней придется взаимодействовать. Только полные чурбаны могут считать что такое невозможно. и выборы президента показали всю ошибочность такой политики. и если команда ЗЕ пойдет тем же путем, то и ее ждет полный крах еще больший чем попередников! Дайте украинцам свободно жить и разговаривать, общаться так как они хотят и будет всем счастье. Вы говорите что в России жесткая диктатура. а сами пытаетесь такую же построить в Украине. только под другими как вам кажется "правильными" лозунгами.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, хоть одному политику Украины приходило в голову, создать своё, независимое государство? Нам вообще непонятно желание нерабов прислуживать или Западу, или России. Попробуйте, жить самостоятельно. Хотя да, о чём это я...
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