Парубий: политики делятся только по одному признаку – или они защищают интересы Украины, или нет

Наиболее спекулятивным вопросом избирательной кампании является разделение политиков на "новые лица" и "старых политиков". Политики делятся исключительно по идеям и убеждениям, которые они защищают. Для всех важно – или этот политик хочет вести Украину в Европейский союз и НАТО, или в Россию.

Об этом заявил представитель команды партии "Европейская солидарность", председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает пресс-служба "ЕС".

Андрей Парубий Партия "Европейская солидарность"

"Глава офиса президента Андрей Богдан, – многолетний адвокат олигарха Коломойского и первый номер списка "Слуги народа", бывший член Партии регионов Дмитрий Разумков. Сегодня, оказывается, они – "новые лица", а Николай Княжицкий от "Европейской солидарности", который за пять лет ввел программу украинского кино, и Михаил Боднар, который освобождал Славянск и был ранен, – оказываются "старыми политиками". Это двойной обман: с одной стороны нам говорят, что главная угроза для Украины не Россия, а какое-то разделение внутри страны, а с другой – эти "новые лица" являются на самом деле не новыми, а немножко притрушенными старыми политиками из Партии регионов и Коммунистической партии", – возмутился он.

Парубий подчеркнул, что разделение между политиками простое и понятное: защищаешь ты интересы Украины, или наоборот. "И только такое разделение является правильным", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парубий предупредил украинцев о реванше пророссийских сил в Украине. Спикер Верховной Рады перечислил некоторые факты, которые свидетельствуют, по его мнению, о соответствующей угрозе.

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