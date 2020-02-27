Бизнес-партнеру Медведчука и Козака вынесли приговор за ложь в декларации

Суд признал виновным в недостоверном декларировании бывшего народного депутата, который накануне приговора заключил соглашение о признании вины с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба САП. По данным издания "Слово и Дело", речь идет об экс-нардепе группы "Відродження" Геннадии Бобове.

Бобов в ежегодных декларациях за 2015-2018 годы и в декларации перед увольнением не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость и наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%. Он заплатит штраф в размере 51 тысяча гривен.

Геннадий Бобов

"26 февраля во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым бывшим народным депутатом подписано соглашение о признании виновности. Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 000 гривен", – говорится в сообщении САП.

Кроме того, по данным прокуратуры, Бобова лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что народный депутат, лидер фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук наравне с президентом России Владимиром Путиным является врагом Украины.

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