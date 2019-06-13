Партия Зеленского отреклась от еще одной "слуги народа": в чем дело

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая родила ребенка от одиозного нардепа-беглеца Александра Онищенко, не идет в парламент от их политсилы.

Таким образом ответил он на вопрос, действительно ли гимнастка собралась в Раду, в эфире программы "Право на владу" в четверг, 13 июня. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кто опубликовал эту информацию? Нет, по 93 округу данный человек баллотироваться от партии "Слуга народа" не будет", – подчеркнул Разумков.

Дмитрий Разумков Скриншот из видео

Он также отметил, что в ближайшее время партия обнародует список всех кандидатов в народные депутаты, которые пойдут по мажоритарным округам.

Ризатдинова не идет в Раду - Разумков

Напомним, Анна Ризатдинова 12 ноября 2017 года родила сына Романа от Александра Онищенко. С ним девушка познакомилась на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе.

Анне Ризатдиновой 25 лет, она родилась в Симферополе. Анна – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы.

Ранее сообщалось, что Ризатдинова будет участвовать в выборах вместе с отцом ее ребенка Онищенко.

Ризатдинова и Онищенко

Ризатдинова

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В партии также засветилась тусовщица из Киева Ирина Панченко, однако после разговоров о том, что она купила место в "Слуге народа", девушку исключили из политсилы.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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