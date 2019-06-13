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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Партия Зеленского отреклась от еще одной "слуги народа": в чем дело

2.3тЧитать материал на украинском

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая родила ребенка от одиозного нардепа-беглеца Александра Онищенко, не идет в парламент от их политсилы.

Таким образом ответил он на вопрос, действительно ли гимнастка собралась в Раду, в эфире программы "Право на владу" в четверг, 13 июня. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кто опубликовал эту информацию? Нет, по 93 округу данный человек баллотироваться от партии "Слуга народа" не будет", – подчеркнул Разумков.

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"Ватное окружение!" Ведущий "1+1" передумал идти в Раду от "Слуги народа" и жестко наехал на Зеленского
Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Скриншот из видео

Он также отметил, что в ближайшее время партия обнародует список всех кандидатов в народные депутаты, которые пойдут по мажоритарным округам.

Ризатдинова не идет в Раду - Разумков

Ризатдинова не идет в Раду - Разумков

Напомним, Анна Ризатдинова 12 ноября 2017 года родила сына Романа от Александра Онищенко. С ним девушка познакомилась на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе.

Анне Ризатдиновой 25 лет, она родилась в Симферополе. Анна – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы.

Ранее сообщалось, что Ризатдинова будет участвовать в выборах вместе с отцом ее ребенка Онищенко.

Ризатдинова и Онищенко

Ризатдинова и Онищенко

Ризатдинова

Ризатдинова

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

  • Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

  • Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

  • В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

  • В партии также засветилась тусовщица из Киева Ирина Панченко, однако после разговоров о том, что она купила место в "Слуге народа", девушку исключили из политсилы.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Александр ОнищенкоАнна РизатдиноваДмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
У Онищенко денег не хватило? Всего 200 000 для мажоритарки!
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