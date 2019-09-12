Партия Зеленского одобрила санкции в Раде против нардепов-прогульщиков

Монобольшинство Верховной Рады приняло в первом чтении законопроект, которые лишает депутатов-прогульщиков права на возмещение расходов, связанных с профессиональной деятельностью.

"За" проект на пленарном заседании в четверг, 12 сентября, проголосовали 288 депутатов.

Отметим, на рассмотрение Рады был предложен законопроект №1035 и два альтернативных. В результате голосования парламентарии поддержали проект №1035-2, как рекомендовал ранее профильный комитет.

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Скриншот

Документ предусматривает, что в случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

В Раде одобрили санкции против прогульщиков РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект №1027 о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование (кнопкодавство) и прогулы.

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