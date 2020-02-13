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13 февраля • обновлено в 09:54
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Партия Тимошенко хочет взять на поруки чиновника, погоревшего на взятке – Лещенко

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Глава набсовета "Укрзалізниці", нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко заявил, что группа депутатов от партии “Батьківщина” хочет взять на поруки главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которому НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении взятки.

Такая информация появилась в его Telegram-канале. Лещенко уточнил, что поручиться за Мунтяна пришли в суд по избрании меры пресечения депутаты Сергей Власенко, Иван Крулько, Вадим Ивченко, Анжелика Лабунская, Михаил Волынец.

Лещенко уточнил, что в деле есть аудио и видео разговоров с участием человека, похожего на Мунтяна, где он хвастается перед предпринимателем, что для нужного решения ему трижды пришлось ставить вопрос на переголосование. На видеозаписи Мунтян просит бизнесмена увеличить размер транша, а тот жалуется, что в сейфе вообще не осталось денег.

Иван Мунтян и Юлия Тимошенко

Иван Мунтян и Юлия Тимошенко

Отметим, что Мунтян с июля 2011 года является председателем Черновицкой организации ВО "Батьківщина". В конце 2019 года он получил от Юлии Тимошенко знак отличия за вклад в развитие партии. Сопровождал Тимошенко во время ее поездок на молитвенный завтрак в США.

Напомним, что 4 февраля Мунтяну сообщили о подозрении в получении взятки в размере 180 тысяч долларов.

Следствие установило, что в июле 2019 года он попросил у одного из местных предпринимателей предоставить ему 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусника".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время получения части взятки в общем размере 325 тысяч гривен задержали и.о. директора госпредприятия "Закарпатский облавтодор" и начальника отдела его филиала.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
ВО Батьківщина
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