Партия "Сила права" показала команду, с которой идет на выборы в Раду

Партия "Сила права" представила команду, с которой будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля.

На сайте политической силы в субботу, 8 июня, по итогам съезда была опубликована пятерка ее лидеров.

1. Андрей Сенченко - лидер партии и председатель общественного движения "Сила права", инициатор разработки и соавтор Стратегии юридического наступления на государство-агрессора. Движением "Сила права" получено около тысячи судебных решений против Российской Федерации в пользу пострадавших граждан. Арестован российские финансовые активы на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов США.

Весной 2014 обеспечил перекрытия Северо-Крымского канала и освобождения сорока украинских заложников, захваченных русскими оккупантами в Крыму. После того как украинские военные покинули оккупированный полуостров, смог обеспечить возврат из Крыма 3502-х единиц военной техники и вооружения на общую сумму 1,5 миллиарда долларов США.

Возглавлял следственную комиссию Верховной Рады VII созыва по расследованию причин и последствий Илловайской трагедии. Комиссия установила вину не только путинского режима, но и политического руководства государства в гибели украинских военных.

Андрей Сенченко sila-prava.org

2. Александр Данилюк - координатор Гражданского движения "Общее Дело", один из активных участников Революции Достоинства. В 2014 году - советник министра обороны, который занимал принципиальную позицию из самых сложных вопросов. Принимал непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе, в частности в освобождении Славянска и Краматорска.

Руководитель Центра оборонных реформ. Специализируется на национальной безопасности и противодействия российской гибридной агрессии. Читает лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войны.

Александр Данилюк sila-prava.org

3. Владимир Василенко - признанный украинский правовед-международник, заслуженный юрист Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор. С 1992 года - посол в странах Бенилюкс, а также представитель Украины при Европейском Союзе и НАТО. В 1998-2002 гг. - посол в Великобритании.

В 2001 году избран Генеральной Ассамблеей ООН в Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. В составе Международного Трибунала работал судьей до января 2005 года. С 2006 по 2010 гг. - представитель Украины в Совете ООН по правам человека. В 2018 году избран аудитором НАБУ.

Владимир Василенко sila-prava.org

4. Юлия Бурковская - телеведущая канала Обоз TV, ведущая радиостанции "Европа Плюс", генеральный директор бизнес-сообщества ЛИГАclub, украинская писательница, журналистка.

В 2017 году стала соучредителем и генеральным директором ЛИГАclub - бизнес-сообщества делового издания Liga.net. Бизнес-клуб имеет целью оздоровить взаимодействие между бизнесом, властью и обществом и сплотить активных предпринимателей в успешное сообщество, предоставляя каждому действенные инструменты для влияния и развития. Мать троих детей.

Юлия Бурковская sila-prava.org

5. Анатолий Полях - председатель политической партии "Сила права", генерал-майор юстиции в запасе, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Украины, соавтор стратегии юридического наступления на государство-агрессора и программы реинтеграции временно оккупированных территорий.

Анатолий Полях sila-prava.org

В списке политической партии "Сила права" нет депутатов действующего парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне правозащитное движение "Сила права" оформилось в политическую партию и заявило о своем намерении самостоятельно идти на выборы в Верховную Раду Украины.

Стратегическая задача новой политсилы – восстановление полноценного мира и территориальной целостности Украины и развитие сильного, правового, демократического государства.

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