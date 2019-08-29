Партия Порошенко заявила об оппозиции к "Слуге народа"

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" перешла в оппозицию к партии большинства "Слуга народа".

Об этом с трибуны на первом заседании ВР IX созыва заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Мы переходим в оппозицию к правлящей партии, но, конечно не к Украине. Очевидно, что оппозиция не голосует за кадровые вопросы. Мы, как оппозиция, будем претендовать на должность вице-спикера, за все другие кадровые решения мы будем голосовать против", – подчеркнула она.

Ирина Геращенко Скриншот

Геращенко отметила, что оппозиция не получила контрольных функций и имеет только четыре руководящих должности.

Как писал OBOZREVATEL, президентская партия "Слуга народа" намерена возглавить 21 из 23 комитетов Верховной Рады.

Об этом на брифинге в четверг, 22 августа, рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Политик отметил, что остальные партии в ВР должны пропорционально представлять себя во всех комитетах.

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