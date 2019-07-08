Партия Порошенко готова инициировать заседание ВРУ для реакции на информагрессию против Украины

Партия "Европейская солидарность" готова инициировать специальное заседание Верховной Рады Украины, на котором должны четко и однозначно отреагировать на информационную агрессию против Украины.

Об этом во время Согласительного совета ВР заявил председатель фракции политической силы "Европейская солидарность" Артур Герасимов, комментируя заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста с российским телевидением, информирует пресс-служба партии.

Председатель фракции назвал проведение телемоста, которое уже отменили, реваншистским событием и призвал власти, президента Владимира Зеленского, СНБО, Службу безопасности Украины сделать все возможное, чтобы он никогда не состоялся.

Артур Герасимов Пресс-служба "ЕС"

Он отметил, что телеканал "Россия 24" оправдывает оккупацию части Украины, убийства украинских военных и запрещен в Украине.

Герасимов обратился к руководству ВРУ и призвал срочно пригласить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы получить информацию о мерах, которые он применяет для противодействия поглощения украинских телеканалов страной-агрессором.

"Кроме этого, я обращаюсь к Антимонопольному комитету Украины срочно рассмотреть процедуру приобретения этих телевизионных каналов господином Медведчуком", – подчеркнул председатель фракции.

Он сообщил, что существует решение одиозного судьи Вовка окружного суда Киева о запрете рассмотрения вопроса лишения лицензий телевизионных каналов, принадлежащих Медведчуку.

"Это именно тот судья Вовк, который принял к рассмотрению дело о прекращении регистрации Православной церкви Украины. Это именно тот судья Вовк, который отменил решение о переименовании проспектов Шухевича и Бандеры. Это именно тот судья Вовк, который отменил решение о приватизации ПриватБанка, и это именно тот судья Вовк, который уже почти год уклоняется от независимого тестирования и оценивания", – подчеркнул парламентарий.

Он призвал ВККС рассмотреть дело судьи Вовка и предложил отправить "коллегу господина Портнова" в Россию.

Герасимов обратился к председателю ВРУ с требованием начать рассмотрение законопроекта, который инициирует фракция. Он запрещает трансляцию телеканалов, которые находятся под полным влиянием и контролем страны-агрессора.

"Если для этого нужно созвать внеочередное заседание, наша фракция готова возглавить этот процесс и начать сбор подписей", – сказал парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеканал NewsOne дерзко объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1". Впоследствии NewsOne внезапно отменил телемост с Россией.

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