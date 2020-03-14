Єрмак може бути скільки завгодно улюбленим продюсером коміка Зеленського.

Однак громадяни України не уповноважували аж ніяк ніякого Єрмака підписувати жодні плани по ін’єкції ОРДЛО хоч чучелом, хоч тушкою в тіло держави. Власне тому сивохи і їх новоспечені друзі серед ватанів із мікрофонами — зараз розпустили хвости павичами.

Іще одне. По ходу Володимир Олександрович не читає свіжих соціологій — 73% там уже і в помині немає. Просто видатний продюсер сучасності з мовчазної згоди видатного лідера сучасності вирішили влаштувати бліцкриг. По домовленостям із РФ — на барних стійках в Омані і в утаємничених генделях.

Щоби поки на касах супермаркету люди чубилися за гречку, на гречку стала вся країна.

Дивно, що після таких діянь ці самі дві персони думають знову повернутися в комедійний бізнес і смішити всю країну. Поки шото не смішно...

Вангую, що скоро почне колотися монобільшість — бо не усі згодні на висери Єрмака. І банально — хочуть жити. Спасибі представникам СН — Черневу, Красносільській, Гео Леросу та Потураєву, Гуріну, Безгіну, Мотовиловцю, Шуляк за позицію.

PS. Станом на 18.23 близько 20-ти.

Пане Зеленський, включіть мозок і засуньте Єрмака в кладовку.

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