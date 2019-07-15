"Пахал, как конь!" Притула рассказал о своих связях с Зеленским

Телеведущий и кандидат в нардепы от партии "Голос" Сергей Притула рассказал о своем знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, впервые они пересеклись по работе в 2001 году. В интервью "Украинской правде" Притула рассказал, что занимался организацией концертов студии "Квартал 95".

"В начале нулевых я активно занимался организацией концертов в Тернополе и частично по Западной Украине. Я был тем человеком, который делал первые концерты "95 квартала" в Тернополе, потом помогал им с туром", – признался кандидат в народные депутаты.

Сергей Притула также отметил, что Владимир Зеленский упорно трудился над своим шоу.

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"Он пахал, как конь. Он делал все возможное, чтобы его коллектив оказался в топе украинского шоу-бизнеса, и не только украинского. Насколько эта настойчивость Зеленского будет находить отражение в его работе как политического деятеля, я размышлять не берусь – потому что я его как общественного деятеля и политика не знал, как и 100% населения страны", – подчеркнул Притула.

Как писал OBOZREVATEL, Сергей Притула подтвердил, что музыкант Святослав Вакарчук предлагал ему место в первой десятке партии "Голос", но он попросил поставить его на 30 место.

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